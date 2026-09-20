Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Samsun'da 3 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yapıldı - Son Dakika
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Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Samsun'da 3 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yapıldı

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Avrupa Hareketlilik Haftası\'nda Samsun\'da 3 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yapıldı
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Samsun'da 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, 3 kilometrelik parkuru bisiklet sürerek ve yürüyerek tamamladı. Atakum Sanat Merkezi önünden başlayan etkinlik, Çobanlı İskele Meydanı'nda çeşitli spor etkinlikleriyle sona erdi.

Samsun'da "16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında 3 kilometrelik bisiklet sürüşü ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlik, Atakum Sanat Merkezi önünden başladı. Etkinliğe katılanlar, 3 kilometrelik güzergahı bisiklet sürerek ve yürüyerek tamamlayıp Çobanlı İskele Meydanı'na ulaştı.

Hareketli yaşam ve sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğin ardından Çobanlı İskele Meydanı'nda çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Samsun Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Kurucu Başkanı Abdurrahman Güner, AA muhabirine, bisiklet kullanımının günlük yaşamın bir parçası haline gelmesinin önemine dikkati çekti.

Güner, "Bisikleti sadece spor amacıyla değil, günlük ulaşımımızın bir parçası olarak da kullanmamız gerekiyor. Ben işe giderken de bisiklet kullanıyorum. Böylece hem gün içerisinde hareket etmiş oluyorum hem de ulaşımımı sağlıyorum. İnsanlarımızın mümkün olduğunca kısa mesafelerde araç yerine bisikleti veya yürümeyi tercih etmesini öneriyoruz." dedi.

Hareketli yaşamın sağlık açısından önemine değinen Güner, "Bisiklet sürmek hem fiziksel aktivite açısından hem de insanın kendisini daha iyi hissetmesi açısından önemli. Her yaştan insanı bisiklete binmeye ve hareketli yaşamın içerisinde olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan bisiklet sürücüsü Emine Önder de bisiklet kullanımının yaygınlaşmasının önemine değindi.

Önder, "Bisiklet sürmek hem hareketli kalmamızı hem de günlük hayatımıza spor katmamızı sağlıyor. Bu tür etkinliklerin bisiklet kullanımına yönelik farkındalığı artırmasını ve daha fazla kişinin bisiklete yönelmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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