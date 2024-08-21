Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi: Avrupa ülkeleri M çiçeği virüsüne karşı hazırlıklı olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi: Avrupa ülkeleri M çiçeği virüsüne karşı hazırlıklı olmalı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), M çiçeği virüsü açısından Avrupa'da riskin düşük seviyede olduğunu ancak İsveç'te görüldüğü gibi 'ithal vakalara' rastlanabileceğini belirterek, Avrupa ülkelerine hastalıkla mücadeleye hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

21.08.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), M çiçeği virüsü açısından Avrupa'da riskin düşük seviyede olduğunu ancak İsveç'te görüldüğü gibi "ithal vakalara" rastlanabileceğini belirterek, Avrupa ülkelerine hastalıkla mücadeleye hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

ECDC tarafından internet üzerinden düzenlenen seminerde, M çiçeği virüsünün Avrupa'daki seyrine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

ECDC uzmanı Orlando Cenciarelli, Avrupa nüfusu için genel riskin şu anda "çok düşük bir olasılık" ve "düşük bir etki" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Vakalarla temas etmiş kişilerde riskin yüksek olduğunu ancak hastalığın düşük seyredeceğini vurgulayan Cenciarelli, yalnızca altta yatan başka bir hastalığı olan ve bağışıklığı düşük kişilerin enfekte olması halinde hastalığı "orta ve/veya yüksek" seviyede geçirecekleri kaydedildi.

Avrupa'da yalnızca bir vaka

Cenciarelli, halihazırda Avrupa'daki tek vakaya 15 Ağustos'ta İsveç'te rastlandığını anımsatarak, "Daha fazla ithal vakanın görülmesi muhtemeldir. Bu nedenle Avrupa ülkelerinin bu tür ithal vakaları ele almaya ve ikincil bulaşmayı önlemeye hazır olması önemlidir." dedi.

Aşı yalnızca "gereken" durumlarda tavsiye ediliyor

Cenciarelli aşının yalnızca enfeksiyon riski taşıyan, ağır hastalık geçiren, bulaşmanın muhtemel olduğu bölgelere seyahat eden ve bireysel risk değerlendirmesine dayalı kişilere sunulması gerektiğine işaret etti.

2022'de 10 ölüm

Seminere katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sorumlusu Marc-Alain Widdowson da 2022 yazında Avrupa'da toplam 27 bin vakaya rastlandığını ve 10 ölüm kaydedildiğini hatırlattı.

Widdowson, kıtanın virüsten kendini koruyabileceğine inandıklarını ifade etti.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Afrika kıtasının doğu ve güneyini 10 yıldan uzun süredir etkileyen salgın hastalığa yol açan virüsün yeni türünün (klad 1b) hızla yayılması nedeniyle DSÖ, 14 Ağustos'ta M çiçeğini "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Kaynak: AA

İsveç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi: Avrupa ülkeleri M çiçeği virüsüne karşı hazırlıklı olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:59:00. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi: Avrupa ülkeleri M çiçeği virüsüne karşı hazırlıklı olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement