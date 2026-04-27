Avrupa Konseyi'nden Marmaris Belediyesi'ne "Avrupa Diploması" Ödülü

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen "Avrupa Diploması" ödülüne layık görüldü. Avrupa genelinde yalnızca 12 belediyeye verilen ödül, kentin sürdürülebilirlik vizyonu ve uluslararası iş birliklerindeki başarısını tescilledi.

Uluslararası ölçekte yürütülen değerlendirme sürecinde, Marmaris'in hayata geçirdiği çalışmalar belirli kriterler doğrultusunda incelenerek, "Avrupa Diploması" ödülünün verilmesine karar verildi.

Avrupa genelinde bu yıl yalnızca 12 belediyeye takdim edilen ödül; kentin sürdürülebilirlik vizyonu, uluslararası iş birlikleri ve ortak Avrupa değerlerine bağlılığının güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu anlamlı başarının ödül töreni haziran ayında Strazburg'da Avrupa Konseyi'nde gerçekleştirilecek.

Doğasını koruyan, dayanıklılığını güçlendiren ve geleceğini sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiren Marmaris, uluslararası alandaki konumunu her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Belediye Başkanı Acar Ünlü, alınan ödülün belediyenin uluslararası platformlardaki çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirterek, "Bu ödül, Avrupa Konseyi ile yürüttüğümüz uzun soluklu değerlendirme sürecinin önemli bir aşamasıdır. Nihai hedefimiz 'Avrupa Ödülü'dür. Sürecin bundan sonraki aşamaları da Avrupa Konseyi kriterleri doğrultusunda devam edecektir" ifadelerini kullandı.