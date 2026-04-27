Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde Haftanın Sonuçları

27.04.2026 15:01
Barcelona, Arsenal, Inter, PSG ve Bayern Münih'in yer aldığı Avrupa'nın 5 büyük liginde hafta sonu heyecanı yaşandı. Barcelona art arda 9. galibiyetini alırken, Bayern Münih 3-0 geriden gelerek kazandı.

LaLiga'da lider Barcelona, Getafe'yi 2-0 yenerek art arda 9. galibiyetini aldı ve Real Madrid ile arasındaki farkı 11 puana çıkardı. Real Madrid, Real Betis ile 1-1 berabere kalarak son 4 haftada üçüncü kez puan kaybetti. Villarreal, Celta Vigo'yu 2-1, Atletico Madrid ise Athletic Bilbao'yu 3-2 yendi. Barcelona, gelecek hafta kazanması ve Real Madrid'in puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Premier Lig'de Arsenal, Newcastle United'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Liverpool, Crystal Palace'ı 3-1, Tottenham ise Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti. Manchester City ve Chelsea, Federasyon Kupası finali nedeniyle ligde maç yapmadı. Arsenal 73 puanla lider, Manchester City 70 puanla ikinci sırada.

Serie A'da lider Inter, Torino ile 2-2 berabere kalarak üç hafta sonra puan kaybetti. Milan-Juventus maçı 0-0 biterken, Napoli Cremonese'yi 4-0 yenerek ikinciliğe yükseldi. Como, Genoa'yı 2-0, Roma ise Bologna'yı 2-0 yendi. Inter 79 puanla lider, Napoli 69 puanla ikinci sırada.

Ligue 1'de lider PSG, Angers'yi 3-0 mağlup etti. Lens, Brest ile 3-3 berabere kaldı. Lyon, Auxerre'i 3-2, Lille ise Paris'i 1-0 yendi. PSG 69 puanla lider, Lens 63 puanla ikinci sırada.

Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih, Mainz 05 karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı 4-3 kazanarak büyük bir geri dönüşe imza attı. Borussia Dortmund, Freiburg'u 4-0, Leipzig Union Berlin'i 3-1, Hoffenheim Hamburg'u 2-1, Bayer Leverkusen ise Köln'ü 2-1 yendi. Bayern Münih 82 puanla lider, Borussia Dortmund 67 puanla ikinci sırada.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Bayern Münih, Güncel, PSG, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 15:11:53.
