Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde Haftanın Sonuçları

LaLiga'da lider Barcelona, Getafe'yi 2-0 yenerek art arda 9. galibiyetini aldı ve Real Madrid ile arasındaki farkı 11 puana çıkardı. Real Madrid, Real Betis ile 1-1 berabere kalarak son 4 haftada üçüncü kez puan kaybetti. Villarreal, Celta Vigo'yu 2-1, Atletico Madrid ise Athletic Bilbao'yu 3-2 yendi. Barcelona, gelecek hafta kazanması ve Real Madrid'in puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Premier Lig'de Arsenal, Newcastle United'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Liverpool, Crystal Palace'ı 3-1, Tottenham ise Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti. Manchester City ve Chelsea, Federasyon Kupası finali nedeniyle ligde maç yapmadı. Arsenal 73 puanla lider, Manchester City 70 puanla ikinci sırada.

Serie A'da lider Inter, Torino ile 2-2 berabere kalarak üç hafta sonra puan kaybetti. Milan-Juventus maçı 0-0 biterken, Napoli Cremonese'yi 4-0 yenerek ikinciliğe yükseldi. Como, Genoa'yı 2-0, Roma ise Bologna'yı 2-0 yendi. Inter 79 puanla lider, Napoli 69 puanla ikinci sırada.

Ligue 1'de lider PSG, Angers'yi 3-0 mağlup etti. Lens, Brest ile 3-3 berabere kaldı. Lyon, Auxerre'i 3-2, Lille ise Paris'i 1-0 yendi. PSG 69 puanla lider, Lens 63 puanla ikinci sırada.

Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih, Mainz 05 karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı 4-3 kazanarak büyük bir geri dönüşe imza attı. Borussia Dortmund, Freiburg'u 4-0, Leipzig Union Berlin'i 3-1, Hoffenheim Hamburg'u 2-1, Bayer Leverkusen ise Köln'ü 2-1 yendi. Bayern Münih 82 puanla lider, Borussia Dortmund 67 puanla ikinci sırada.