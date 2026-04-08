Avrupa'nın Büyük Liglerinde Liderler Galibiyetle Zirvede

08.04.2026 10:43
LaLiga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de hafta sonu oynanan maçlarda Barcelona, Inter, Bayern Münih ve PSG liderliklerini sürdürdü, Premier Lig'de ise Federasyon Kupası nedeniyle maç yapılmadı.

Avrupa'nın büyük futbol ülkeleri Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'daki liglerde hafta sonu maçları oynandı. LaLiga'da Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yenerek art arda 6. galibiyetini aldı ve liderliğini pekiştirdi. Real Madrid, Arda Güler'in 72 dakika forma giydiği maçta Mallorca'ya 2-1 yenildi. Ligin 30. haftasında Barcelona 76 puanla zirvede, Real Madrid 7 puan geride takip ediyor.

Serie A'da Inter, sahasında Roma'yı 5-2 mağlup ederek üç hafta sonra galip geldi. Hakan Çalhanoğlu, takımının ikinci golünü attı. Napoli, Milan'ı 1-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı. Ligin 31. haftasında Inter 72 puanla lider, Napoli 65 puanla ikinci sırada.

Bundesliga'da Bayern Münih, Freiburg deplasmanında uzatma dakikalarında attığı gollerle 3-2 galip geldi. Borussia Dortmund, Stuttgart'ı 2-0 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı. Ligin 28. haftasında Bayern Münih 73 puanla zirvede, Borussia Dortmund 64 puanla takip ediyor.

Ligue 1'de PSG, sahasında Toulouse'u 3-1 mağlup ederek liderliğini korudu. Lille, Lens'ı 3-0 yenerek zirve mücadelesine katkı sağladı. Ligin 28. haftasında PSG 63 puanla lider, Lens 59 puanla ikinci sırada. Premier Lig'de ise Federasyon Kupası nedeniyle maç oynanmadı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Bayern Münih, Bundesliga, Futbol, Güncel, PSG, Son Dakika

