Avrupa'nın Büyük Liglerinde Liderler Galibiyetle Zirvede

Avrupa'nın büyük futbol ülkeleri Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'daki liglerde hafta sonu maçları oynandı. LaLiga'da Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yenerek art arda 6. galibiyetini aldı ve liderliğini pekiştirdi. Real Madrid, Arda Güler'in 72 dakika forma giydiği maçta Mallorca'ya 2-1 yenildi. Ligin 30. haftasında Barcelona 76 puanla zirvede, Real Madrid 7 puan geride takip ediyor.

Serie A'da Inter, sahasında Roma'yı 5-2 mağlup ederek üç hafta sonra galip geldi. Hakan Çalhanoğlu, takımının ikinci golünü attı. Napoli, Milan'ı 1-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı. Ligin 31. haftasında Inter 72 puanla lider, Napoli 65 puanla ikinci sırada.

Bundesliga'da Bayern Münih, Freiburg deplasmanında uzatma dakikalarında attığı gollerle 3-2 galip geldi. Borussia Dortmund, Stuttgart'ı 2-0 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı. Ligin 28. haftasında Bayern Münih 73 puanla zirvede, Borussia Dortmund 64 puanla takip ediyor.

Ligue 1'de PSG, sahasında Toulouse'u 3-1 mağlup ederek liderliğini korudu. Lille, Lens'ı 3-0 yenerek zirve mücadelesine katkı sağladı. Ligin 28. haftasında PSG 63 puanla lider, Lens 59 puanla ikinci sırada. Premier Lig'de ise Federasyon Kupası nedeniyle maç oynanmadı.