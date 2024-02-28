Avrupa Parlamentosu Üyesi Sophie in 't Veld, AB'deki Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Konularında Endişelerini Dile Getirdi - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu Üyesi Sophie in 't Veld, AB'deki Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Konularında Endişelerini Dile Getirdi

Hollandalı milletvekili Sophie in 't Veld, Avrupa Birliği ülkelerinde demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında ciddi endişeler olduğunu belirterek, AB Komisyonu ve AP başkanlığını eleştirdi. Adalet sistemlerinin bağımsızlığı, yolsuzlukla mücadele, basın özgürlüğü gibi konuları içeren Hukukun Üstünlüğü raporunun endişe verici tabloyu yansıtmadığını ifade eden in 't Veld, Yunanistan, Macaristan, Malta, Polonya ve İtalya gibi ülkelerde hukukun üstünlüğünün erozyona uğradığını söyledi. Aşırıcı siyasi partilerin güçlendiğine dikkat çeken in 't Veld, yargı bağımsızlığının birçok AB üyesi ülkede sorun haline geldiğini vurguladı.

28.02.2024 20:39
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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) etkili milletvekillerinden Hollandalı Sophie in 't Veld, başta Yunanistan olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden bazılarında demokrasi, hukukun üstünlüğü konularında ciddi endişeleri olduğunu belirterek, AB Komisyonu ve AP başkanlığını, bu durumu ciddiye almamakla eleştirdi.

In 't Veld, AB Komisyonunun, üye ülkelerdeki adalet sistemlerinin bağımsızlığı, etkinliği, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yasal çerçeveleri, basın özgürlüğü gibi konularda her sene hazırladığı Hukukun Üstünlüğü raporuyla ilgili, raportör sıfatıyla sunum yaptı.

Önce basın toplantısında, daha sonra AP Genel Kurulu'nda konuşan in 't Veld, üye ülkelerin bazılarında sistemsel, bazılarında ise spesifik olarak hukukun üstünlüğünün erozyona uğradığı durumlar olduğunu söyledi.

In 't Veld, AB Komisyonunun raporunun bu endişe verici tabloyu yansıtmadığını ifade ederek, Yunanistan, Macaristan, Malta, Polonya, İtalya'nın bu ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Aşırıcı siyasi partilerin güçlendiğine değinen in 't Veld, yargı bağımsızlığının birçok AB üyesi ülkede sorun haline geldiğini kaydetti.

In 't Veld, Yunanistan'da 52 kişinin ölümüne neden olan tren kazasının üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsatarak, "Yolsuzluk ve dolandırıcılığın kelimenin tam anlamıyla masum hayatlara mal olabileceğini görüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Yunanistan'da muhalefet partisi lideri ve aynı zamanda AP milletvekili de olan Nikos Androulakis ve gazeteci Tanasis Kukakis gibi kişilerin dinlendiği skandala değinen in 't Veld, şunları kaydetti:

"Bazı meslektaşlarımız casus yazılımların hedefi oldu. Bu meclisin başkanlığının, olayı bir tür küçük teknik durum olarak ele aldığını görünce çok şaşırdım ve endişelendim. Oysa bu demokrasiye bir saldırıdır. Eğer bu meclis üyelerinin güvenliğini, bağımsızlığını ve özgürlüğünü ciddiye almıyorsa, o zaman biz nasıl yürütmeye karşı dengeleyici bir güç olabiliriz ki? Bu beni çok endişelendiriyor. Bence Parlamenter demokrasi büyük bir baskı altında."

Kaynak: AA

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