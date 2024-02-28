Avrupa Parlamentosu Üyesi Sophie in 't Veld, AB'deki Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Konularında Endişelerini Dile Getirdi

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) etkili milletvekillerinden Hollandalı Sophie in 't Veld, başta Yunanistan olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden bazılarında demokrasi, hukukun üstünlüğü konularında ciddi endişeleri olduğunu belirterek, AB Komisyonu ve AP başkanlığını, bu durumu ciddiye almamakla eleştirdi.
In 't Veld, AB Komisyonunun, üye ülkelerdeki adalet sistemlerinin bağımsızlığı, etkinliği, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yasal çerçeveleri, basın özgürlüğü gibi konularda her sene hazırladığı Hukukun Üstünlüğü raporuyla ilgili, raportör sıfatıyla sunum yaptı.
Önce basın toplantısında, daha sonra AP Genel Kurulu'nda konuşan in 't Veld, üye ülkelerin bazılarında sistemsel, bazılarında ise spesifik olarak hukukun üstünlüğünün erozyona uğradığı durumlar olduğunu söyledi.
In 't Veld, AB Komisyonunun raporunun bu endişe verici tabloyu yansıtmadığını ifade ederek, Yunanistan, Macaristan, Malta, Polonya, İtalya'nın bu ülkeler arasında olduğunu belirtti.
Aşırıcı siyasi partilerin güçlendiğine değinen in 't Veld, yargı bağımsızlığının birçok AB üyesi ülkede sorun haline geldiğini kaydetti.
In 't Veld, Yunanistan'da 52 kişinin ölümüne neden olan tren kazasının üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsatarak, "Yolsuzluk ve dolandırıcılığın kelimenin tam anlamıyla masum hayatlara mal olabileceğini görüyorsunuz." ifadesini kullandı.
Yunanistan'da muhalefet partisi lideri ve aynı zamanda AP milletvekili de olan Nikos Androulakis ve gazeteci Tanasis Kukakis gibi kişilerin dinlendiği skandala değinen in 't Veld, şunları kaydetti:
"Bazı meslektaşlarımız casus yazılımların hedefi oldu. Bu meclisin başkanlığının, olayı bir tür küçük teknik durum olarak ele aldığını görünce çok şaşırdım ve endişelendim. Oysa bu demokrasiye bir saldırıdır. Eğer bu meclis üyelerinin güvenliğini, bağımsızlığını ve özgürlüğünü ciddiye almıyorsa, o zaman biz nasıl yürütmeye karşı dengeleyici bir güç olabiliriz ki? Bu beni çok endişelendiriyor. Bence Parlamenter demokrasi büyük bir baskı altında."
Son Dakika › Güncel › Avrupa Parlamentosu Üyesi Sophie in 't Veld, AB'deki Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Konularında Endişelerini Dile Getirdi - Son Dakika
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer alırken, Dursun Özbek hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
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