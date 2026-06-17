Avrupa Savunma Sanayisinde Yenilikçi Yavaşlığı - Son Dakika
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Avrupa Savunma Sanayisinde Yenilikçi Yavaşlığı

17.06.2026 13:48
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Kubilius, Avrupa'da entegre savunma pazarının olmaması nedeniyle yenilikçi dönüşümün yavaş olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Avrupa savunma sanayisinde yenilikçi sistemlerin talebi dönüştürme hızının, kıtada entegre savunma pazarının olmaması nedeniyle Ukrayna'ya kıyasla "çok yavaş" ilerlediğini belirtti.

Kubilius, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma fuarı Eurosatory'de yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başında yenilikçi savunma sistemlerine yönelik talebin olmadığını, daha sonra bu sistemlerin üretilmesiyle askeri talebin dönüştüğünü söyledi.

Avrupa'da yenilikçi dönüşümün Ukrayna'ya kıyasla "çok yavaş" ilerlediğini belirten Kubilius, bunun kıtada entegre savunma pazarı olmaması nedeniyle yaşandığını dile getirdi.

Kubilius, askeri teslimatların Avrupa ülkeleri arasında geçiş sırasında sınırda durdurulmasının para ve zamana mal olduğunu kaydederek bu zorlukların küçük ve orta ölçekli işletmelerce aşılmasının çok zor olduğunu ifade etti.

Üye ülkeler arasında bürokratik prosedürlerdeki farklılıkların "daha fazla evrak işi, denetim ve maliyet" anlamına geldiğini belirten Kubilius, "Bunlar, savunma üretiminin artırılması, inovasyon ve talebin dönüştürülmesi önündeki engellerdir. Daha iyi bir yol bulmalıyız ve bu yol, etkili ve entegre bir savunma pazarıdır." diye konuştu.

Kubilius, kritik savunma projesi izinleri için bekleme süresini 42 iş günüyle sınırlama konusunda AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında anlaşmaya varıldığını kaydederek, "Ancak savunma sektöründe arz ve talebin dönüşümünün önündeki en büyük bürokratik engel, entegre savunma pazarının olmamasıdır." dedi.

Andrius Kubilius, savunmada entegre pazar oluşturulmasının üye ülkelerin ulusal güvenlikleri, AB'nin rekabet gücü ve Avrupa savunma hazırlıklılığı için faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Savunma Sanayisinde Yenilikçi Yavaşlığı - Son Dakika

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