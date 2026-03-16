Avrupa Savunmasında Reform İhtiyacı

16.03.2026 13:35
Kubilius, Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmek için yeni stratejik reformlar ve ortak mekanizmalar önerdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin "yeni dünya düzenine" uygun şekilde değişmesi gerektiğini belirterek, Avrupa savunmasında parçalı yapının aşılması ve daha güçlü ortak mekanizmalar kurulması çağrısında bulundu.

Kubilius, Avrupa ile ilgili siyasi, ekonomik ve toplumsal konuların tartışıldığı uluslararası konferans platformu "Forum Europa"nın Brüksel'de düzenlediği etkinlikte konuştu.

Bugünün güvenlik tehditlerinin "dünün çözümleriyle" karşılanamayacağına işaret eden Kubilius, Avrupa'nın savunma ve güvenlik politikalarında değişime ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Avrupa'nın dış politika, güvenlik ve savunma alanındaki doktrinleri ile karar alma mekanizmalarının artık "yeni dünya düzenine uygun olmadığını" dile getiren Kubilius, özellikle transatlantik ilişkilerde yaşanan değişime dikkati çekti.

Kubilius, ABD'nin stratejik odağını giderek Hint-Pasifik bölgesine kaydırdığını belirterek, "Transatlantik ortaklarımız Avrupa'daki konvansiyonel savunma ve barışın sorumluluğunu Avrupalıların üstlenmesini istiyor. Bu talebe karşı çıkmak için rasyonel bir nedenimiz yok." dedi.

"Rusya'nın Avrupa'ya karşı saldırganlık sergilemesi gerçek bir olasılık"

Avrupa'nın savunma alanında daha bağımsız ve güçlü olması gerektiğini vurgulayan Kubilius, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın Avrupa güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Kubilius, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında ufukta barış görünmüyor. Rusya'nın bize karşı da saldırganlık sergileme ihtimali gerçek bir olasılık." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa savunmasında yeni doktrin ve karar alma mekanizmalarına ihtiyaç var"

AB antlaşmalarına göre savunmanın üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Kubilius, bunun Avrupa'da 27 ayrı savunma politikası, 27 ayrı savunma bütçesi ve 27 ayrı ordunun bulunması anlamına geldiğini söyledi.

Kubilius, bu durumun Avrupa'nın askeri gücünü zayıflattığına işaret ederek, "ABD eyalet düzeyinde 50 ayrı orduya, 50 ayrı savunma politikasına ve 50 ayrı savunma bütçesine sahip olsaydı askeri olarak daha güçlü olur muydu? Cevap açık. Böyle bir parçalanma ABD'yi daha güçlü yapmazdı." ifadelerini kullandı.

Aynı durumun Avrupa için de geçerli olduğunu vurgulayan Kubilius, Avrupa savunmasında farklı doktrin, yeni kurumlar ve yeni karar alma mekanizmalarına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kubilius, aynı zamanda Avrupa'nın NATO içindeki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, kıtadaki savunma kapasitesinin ABD kaynaklarına daha az bağımlı hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

Bu kapsamda Avrupa'nın kendi "stratejik destek kabiliyetlerini" geliştirmesi gerektiğini dile getiren Kubilius, ABD'nin Avrupa'daki yaklaşık 100 bin kişilik hızlı reaksiyon gücünün yerini alabilecek bir Avrupa hızlı müdahale gücü veya Avrupa ordusunun oluşturulması gerektiğini söyledi.

Savunma alanındaki parçalanmanın savunma sanayisine de yansıdığına işaret eden Kubilius, Avrupa'nın füze üretimi dahil bazı kritik alanlarda bağımsız kapasite geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

"Kolektif liderlik sağlayacak platforma ihtiyaç var"

Kubilius, Avrupa savunmasında stratejik reformların gerçekleştirilmesi için ortak siyasi liderlik platformunun bulunmadığını belirterek, bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Büyük reformların güçlü ve ortak bir siyasi liderlik gerektirdiğine dikkati çeken Kubilius, "Avrupa savunmasında geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak ve daha iyi sonuçlar almak istiyorsak, kolektif liderlik sağlayacak platform oluşturmalıyız." dedi.

Kubilius, bu çerçevede Avrupa savunma reformlarının tartışılabileceği ve stratejik kararların alınabileceği bir "Avrupa Güvenlik Konseyi" kurulması çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Savunma, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş İşte Tedesco’nun tazminatı Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler’den bomba paylaşım Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım
Nihat Kahveci, ’’Osimhen değil’’ deyip takımın en sevilen oyuncusunu açıkladı Nihat Kahveci, ''Osimhen değil'' deyip takımın en sevilen oyuncusunu açıkladı
Büyükçekmece-Fenerbahçe maçında olay: Başkanın talimatıyla kadın ve çocuklar darp edildi Büyükçekmece-Fenerbahçe maçında olay: Başkanın talimatıyla kadın ve çocuklar darp edildi

14:52
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çucal para dağıtacak
Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çucal para dağıtacak
14:35
Bombayı gece yarısı patlattılar Oscar Ödülleri’ne Arda Güler damgası
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
14:20
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
13:51
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
13:47
Trump’ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
Trump'ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
13:21
Galatasaray Napoli’den Osimhen’in intikamını çok fena alacak
Galatasaray Napoli'den Osimhen'in intikamını çok fena alacak
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
