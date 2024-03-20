Avrupa Siyasi Topluluğu, 2024'te İngiltere'de yapılacak

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Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı, Temmuz 2024'te eski Başbakan Winston Churchill'in doğum yeri olan İngiltere'deki Blenheim Sarayı'nda yapılacak.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan yaklaşık 50 lider, toplantı için Temmuz ayında Londra'da bir araya gelecek.

Başbakan Rishi Sunak'ın ev sahipliği yapacağı toplantıda Avrupa liderleri kilit konularda görüş alışverişi yapacak.

Düzensiz göç gibi tüm bölgeyi ilgilendiren konuların da ele alınacağı toplantının Churchill'in doğduğu aile malikanesi olan Blenheim Sarayı'nda yapılacağı bilgisi de açıklamada paylaşıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başbakan Sunak, "Avrupa Siyasi Topluluğu, hepimizi etkileyen, güvenliğimizi ve refahımızı tehdit eden konularda tüm Avrupa çapında işbirliği için önemli bir forumdur. İngiltere liderliğindeki bu toplantı, Ukrayna'ya tam destek vermekten insan kaçakçılığı ve yasa dışı göç belasını durdurmaya kadar ortak zorluklarımızı ele almak üzere Avrupalı dostlarımızı, ortaklarımızı ve komşularımızı bir araya getirecek." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 4'üncü toplantısına ev sahipliği yapacak. Önceki toplantılar ise İspanya, Çekya ve Moldova'da yapılmıştı.