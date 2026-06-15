Avrupa Sol Grubu'ndan Diyalog Çağrısı - Son Dakika
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Avrupa Sol Grubu'ndan Diyalog Çağrısı

15.06.2026 12:04
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AB Sol Grubu, Öcalan'a ziyaret taleplerini yenileyerek barış sürecine destek verdi.

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Birleşik Avrupa Sol Grubu, DEM Parti Milletvekilleri Berdan Öztürk ve Sevilay Çelenk ile Adalet Bakanlığı önünde, "Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmek için yaptıkları başvurulara yanıt alamadıklarını" belirterek, taleplerini yeniledi. Heyet, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ne destek verirken, AİHM kararlarının uygulanması ve diyalog kanallarının açılması çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Birleşik Avrupa Sol Grubu, DEM Parti Milletvekilleri Berdan Öztürk ve Sevilay Çelenk ile Adalet Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Açıklamada heyetin, daha önce ilgili kurumlara ziyaret talebinde bulunduğu ancak bugüne kadar resmi bir yanıt alamadığı ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'de yürütülen "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nin umut verici bulunduğu belirtilerek, kalıcı barış ve bölgesel istikrarın yalnızca Türkiye'yi değil Avrupa ve Orta Doğu'daki milyonlarca insanı da olumlu yönde etkileyeceği savunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, Türkiye'nin en temel meselelerinden biri olan Kürt sorununun barışçıl çözümü için rolü yaygın olarak vazgeçilmez görülen Sayın Abdullah Öcalan'ı ve önceki dönem HDP Eş Genel Başkanları Sayın Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etme talebimizi daha önce ilgili kurumlara iletmiştik. Aynı kapsamda, sürecin hukuki ve idari muhatabı olan Adalet Bakanlığından da randevu talep etmiştik. Ancak bugüne kadar, resmi kanallar aracılığıyla sunduğumuz bu taleplere herhangi bir yanıt alamadık. Bugün, diyalog kapılarının açılması gerektiğine olan inancımızla, resmi dilekçelerimizi yenilemek ve sürece dair görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere Adalet Bakanlığının önündeyiz."

"TÜRKİYE'DE KALICI BARIŞIN SAĞLANMASINA YÖNELİK ATILAN HER ADIMI DESTEKLİYORUZ"

Bizler UEL heyeti olarak, Türkiye'de devam eden Barış ve Demokratik Toplum Sürecini umutla ve büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Kalıcı barışın ve bölgesel istikrarın tesis edilmesini, yalnızca 85 milyonluk nüfusuyla tüm Türkiye vatandaşlarının değil, sınırlarının ötesindeki, özellikle Avrupa ve Orta Doğu'daki yüz milyonlarca insanın geleceğini olumlu yönde etkileyecek kritik ve tarihi bir girişim olarak görüyoruz. Dünyanın pek çok yerinde ağır yıkımlara yol açan savaşların yaşandığı ve yeni savaşlara davetiye çıkaran yeniden silahlanma çabalarının ivme kazandığı bir dönemde, Türkiye'de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik atılan her adımı son derece değerli buluyor ve grubumuz adına destekliyoruz.

Türkiye'nin demokratikleşmesini ve bölgesel istikrarın kalıcı olarak tesis edilmesini sağlayacak olan Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin tüm taraflarına, bu girişimi kararlılık ve sorumlulukla ilerletmeye devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu bağlamda, Sayın Öcalan'ın hapis koşullarının bu sürecin ilerlemesini kolaylaştıracak ve barış umutlarını güçlendirecek şekilde evrilmesini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Sayın Öcalan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen 'umut hakkı' kararının en kısa sürede uygulanmasının hukuki bir zorunluluk olduğunun altını çiziyoruz.

"TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI HUKUK YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYGUN YASAL VE MEŞRU ADIMLAR ATMASINI SAVUNUYORUZ"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Osman Kavala davalarındaki kararlarının uygulanması da derhal harekete geçilmesini gerektiren kritik bir yükümlülüktür. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından daha ileri adımlar atılmasına gerek kalmadan, Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun yasal ve meşru adımlar atmasını güçlü bir şekilde savunuyoruz.

Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, Türkiye'nin tüm ilgili devlet kurumlarının yanı sıra Avrupa Konseyinin de bu sürece somut katkılar sunmasını destekliyoruz. UEL Grubu olarak, AKPM'nin bu tarihi süreci uluslararası düzeyde desteklemesini sağlamak amacıyla tüm taraflarla görüşmelerimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Heyet, daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ile görüşmek üzere partinin Genel Merkezi'ne gitti. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Birleşik Avrupa Sol Grubu'nun, daha sonra Meclis'te DEM Parti İmralı Heyeti ile öğle yemeği yiyeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Sol Grubu'ndan Diyalog Çağrısı - Son Dakika

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