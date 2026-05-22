PES'ten CHP'ye destek: Yargı silah olarak kullanılıyor

(ANKARA) -Avrupa Sosyalist Partisi (PES), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği "mutlak butlan ve ihtiyati tedbir" kararına tepki gösterdi. PES açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk yargısını siyasi rakiplerini tasfiye etmek için silah olarak kullandığı" değerlendirmesi yapıldı.

PES tarafından yayımlanan açıklamada, karar şu ifadelerle eleştirildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi rakiplerini saf dışı bırakmak amacıyla Türk yargısını bir kez daha siyasi bir araç olarak kullanıyor."

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bugün, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Avrupa Sosyalist Partisi (PES), Özel ve ortak üyesi CHP ile tam dayanışma içindedir. Yargı gücünün bu son kötüye kullanımını kınıyoruz.

PES, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'ni Erdoğan yönetiminin bu adımını açık şekilde kınamaya ve Türkiye'de demokrasiyi savunmak için harekete geçmeye çağırmaktadır.

CHP, Mart 2024 yerel seçimlerinde elde ettiği tarihi başarının ardından uzun süredir hukuka aykırı devlet baskısıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte 20'den fazla belediye başkanı ile yüzlerce belediye çalışanı gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mart 2025'te tutuklanmasının ardından, Özgür Özel'in yargı kararıyla görevden uzaklaştırılması, rejimin Türkiye'nin temel muhalefet hareketini susturmaya yönelik bilinçli bir girişimini temsil etmektedir.

PES, CHP'ye desteğini sürekli olarak sürdürmüş; Türkiye'ye birçok dayanışma heyeti göndererek seçilmiş yetkililere yönelik hukuka aykırı tutuklamaları protesto etmiş ve hem bu isimlerin hem de tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını talep etmiştir."