PES'ten CHP'ye destek: Yargı silah olarak kullanılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

PES'ten CHP'ye destek: Yargı silah olarak kullanılıyor

22.05.2026 13:01  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Sosyalist Partisi (PES), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği "mutlak butlan ve ihtiyati tedbir" kararına tepki gösterdi. PES açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türk yargısını siyasi rakiplerini tasfiye etmek için silah olarak kullandığı” değerlendirmesi yapıldı.

(ANKARA) -Avrupa Sosyalist Partisi (PES), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği "mutlak butlan ve ihtiyati tedbir" kararına tepki gösterdi. PES açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk yargısını siyasi rakiplerini tasfiye etmek için silah olarak kullandığı" değerlendirmesi yapıldı.

PES tarafından yayımlanan açıklamada, karar şu ifadelerle eleştirildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi rakiplerini saf dışı bırakmak amacıyla Türk yargısını bir kez daha siyasi bir araç olarak kullanıyor."

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bugün, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Avrupa Sosyalist Partisi (PES), Özel ve ortak üyesi CHP ile tam dayanışma içindedir. Yargı gücünün bu son kötüye kullanımını kınıyoruz.

PES, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'ni Erdoğan yönetiminin bu adımını açık şekilde kınamaya ve Türkiye'de demokrasiyi savunmak için harekete geçmeye çağırmaktadır.

CHP, Mart 2024 yerel seçimlerinde elde ettiği tarihi başarının ardından uzun süredir hukuka aykırı devlet baskısıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte 20'den fazla belediye başkanı ile yüzlerce belediye çalışanı gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mart 2025'te tutuklanmasının ardından, Özgür Özel'in yargı kararıyla görevden uzaklaştırılması, rejimin Türkiye'nin temel muhalefet hareketini susturmaya yönelik bilinçli bir girişimini temsil etmektedir.

PES, CHP'ye desteğini sürekli olarak sürdürmüş; Türkiye'ye birçok dayanışma heyeti göndererek seçilmiş yetkililere yönelik hukuka aykırı tutuklamaları protesto etmiş ve hem bu isimlerin hem de tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını talep etmiştir."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PES'ten CHP'ye destek: Yargı silah olarak kullanılıyor - Son Dakika

Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi

13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:48:37. #7.12#
SON DAKİKA: PES'ten CHP'ye destek: Yargı silah olarak kullanılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.