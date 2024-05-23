Avrupa Ülkeleri, Elektrik Dağıtım Şebekelerine Yatırımı İki Katına Çıkarmalı

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ATİNA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa ülkeleri 2050 yılına kadar elektrik dağıtım şebekelerine yaptıkları yatırımı iki katına çıkarmadıkları taktirde, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda belirlenen emisyon hedeflerini tutturamama riskiyle karşı karşıya kalacak.

Avrupa elektrik sektörü federasyonu Eurelectric tarafından Çarşamba günü yayımlanan bir araştırmaya göre, 2025 ile 2050 yılları arasında dağıtım şebekesi yatırımlarının yıllık ortalama 33 milyar eurodan (35,78 milyar ABD doları) 67 milyar euroya çıkarılması gerekiyor. Bu rakam, Avrupa Birliği'nin (AB) 2023 yılında fosil yakıt ithalatına harcadığı tutarın yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ediyor.

Eurelectric, kıta genelinde elektrik üretim, dağıtım ve tedariki alanında faaliyet gösteren 3.500'ü aşkın Avrupalı kamu kuruluşunu temsil ediyor. Federasyon, Atina'da düzenlenen bir forumun açılış gününde, sektörün yatırım gereksinimlerini ayrıntılı şekilde ortaya koyan "Hızlı Şebekeler" adlı araştırmayı açıkladı.

Araştırmaya göre ulaşım, ısıtma ve sanayinin elektrifikasyonunu sağlamak ve yenilenebilir enerjileri entegre etmek için Avrupa'daki dağıtım şebekelerinin modernize edilmesi gerekiyor. Araştırmada, şebeke yatırımlarının artırılması suretiyle, Avrupalıların fosil yakıt ithalatını büyük oranda azaltacağı, milyonlarca istihdam yaratacağı, enerji tasarrufu sağlayacağı ve Avrupa ekonomisinin karbonsuzlaşmasını hızlandıracağı belirtildi.

Eurelectic Başkanı Leonhard Birnbaum, "AB başarılı bir enerji dönüşümü için büyük miktarda ek şebeke kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Yatırım yapmamanın maliyeti ise çok daha yüksek" dedi.