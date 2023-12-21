 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avrupa Ülkeleri Prag'daki Silahlı Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Ülkeleri Prag'daki Silahlı Saldırıyı Kınadı

Avrupa ülkelerinin liderleri, Prag'da gerçekleşen silahlı saldırıyı kınayarak taziye mesajları paylaştı. Almanya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, İtalya Başbakanı ve diğer liderler, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Avrupa Ülkeleri Prag\'daki Silahlı Saldırıyı Kınadı
21.12.2023 - 22:13,
Abone Ol

Avrupa ülkelerinin liderleri, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi'nde 15 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrasında Avrupa ülkelerinden kınama ve taziye mesajları paylaşıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Çekya'daki silahlı saldırının ardından "derin şok" yaşadığını belirtti.

Scholz, "Düşüncelerimiz kurbanların aileleri ve dostlarıyla birlikte. Çek dostlarımızın acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, X'ten yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının "Avrupa'nın kalbini vurduğunu" kaydetti.

Baerbock, "Yastayız. Düşüncelerimiz tüm kurbanların aileleri ve dostlarıyla. Başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı yazılı açıklamada, bu zor zamanda Çekya ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X'ten yaptığı açıklamada, Prag'daki silahlı saldırıdan ötürü üzüntü duyduğunu belirtti.

Macron, olayın mağdurları, yaralılar ve yakınlarının yanı sıra Çekya makamları ve halkıyla dayanışma içinde olduğu mesajını paylaştı.

İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X'teki hesabından "Prag'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Başbakan Petr Fiala ve tüm Çekya'daki halka en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

Meloni, "Her türlü şiddeti, fanatizmi ve terörü en güçlü şekilde kınadığımızı yineliyoruz. Avrupa, vatandaşlarının güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için gerekli her türlü aracı kullanmalıdır." sözlerine yer verdi.

Malta

Malta Başbakanı Robert Abela, X'ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Prag'da yaşananlardan derin üzüntü duyduk. Mağdurların ailelerine ve Çekya halkına en derin taziyelerimi sunuyorum."

Slovenya

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Prag'daki saldırı haberi karşısında dehşete düştük. Çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesinden üzüntülüyüz. Noel, derin üzüntülerin değil, barışçıl faaliyetlerin zamanı olmalı." değerlendirmesini yaptı

Pirc Musar, Çekyalı mevkidaşı Petr Pavel'e de derin üzüntülerini ilettiğini aktardı.

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı da Çekya'ya başsağlığı dileklerini ileten bir mesaj yayımlayarak, dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Hırvatistan

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prag'daki saldırı haberleri karşısında derinden sarsıldım. Masum insanların hayatını kaybetmesi korkunç. Düşüncelerimiz yakınlarını kaybedenlerin aile ve arkadaşlarıyla birlikte. Çekya halkı ve Çekya Başbakanı Petr Fiala'ya en derin üzüntülerimi iletiyorum." sözlerini kullandı.

Bosna Hersek

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Çekya Cumhurbaşkanı Pavel'e taziye mesajı gönderdi.

Komsic, mesajında şunları kaydetti:

"Prag'da yaşanan trajik olay karşısında şaşkın ve endişeliyim. Yapılan saldırıyı kınıyorum. Bosna Hersek halkı, Devlet Başkanlığı Konseyi ve şahsım adına en derin üzüntülerimi sunuyorum. Yaralıların da en kısa sürede iyileşmelerini temenni ediyorum."

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından "Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle ve bugün Prag'da yaşanan korkunç toplu silahlı saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." mesajını paylaştı.

Osmani, Kosova'nın Prag sakinleri ve Çekyalı müttefikleriyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

???????Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, X'teki paylaşımında, Prag'daki "menfur saldırıdan şoke olduğunu" belirterek, Yunan halkı adına kurbanların aileleri ve yakınlarına en derin taziyelerini sunduğunu ve yaralılara acil şifa dilediğini aktardı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çekya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Ülkeleri Prag'daki Silahlı Saldırıyı Kınadı - Son Dakika


22:51
Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay'dan Alanyaspor maçının sonuna damga vuran sözler Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay'dan Alanyaspor maçının sonuna damga vuran sözler
22:34
CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
21:41
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08
DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı

Son Dakika
22:51 Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay'dan Alanyaspor maçının sonuna damga vuran sözler
22:34 CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
21:41 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35 Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14 Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08 DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:31 Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 23:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Ülkeleri Prag'daki Silahlı Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement