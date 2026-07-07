Avrupa'ya Sahte Prezervatif Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'ya Sahte Prezervatif Operasyonu

Avrupa\'ya Sahte Prezervatif Operasyonu
07.07.2026 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'den kaçak yollarla getirilen 200 bin sahte prezervatif ele geçirildi; sağlık için tehlikeli.

Çin'den Avrupa'ya kaçak yollarla sokulan 200 binden fazla sahte prezervatife el konuldu. Yetkililer bu tarz sahte ürünlerin, korunma ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi konusunda yetersiz olduğunu söylüyor.Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), Çin'den ithal edilen ve dünyada ünlü tanınmış bir markanın taklidi olduğu tespit edilen 200 binden fazla prezervatifin ele geçirildiğini duyurdu. Söz konusu doğum kontrol ürünlerinin tanınmış bir markanın adı ve logosu altında piyasaya sürüldüğü belirtilirken, Brüksel merkezli kurum, markanın adını açıklamaktan kaçındı.

OLAF Direktörü Petr Klement, konuyla ilgili açıklamasında, "Sahte prezervatifler tehlikelidir. Test edilmemişlerdir, kontrolsüzler ve güvenli değilledir" diye vurgu yaptı. Klement, bu tür ürünlerin cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasına neden olabileceği gibi gebelik tehlikesi olduğunu da belirtti. Kurumun açıklamasına göre sahte prezervatifler, dayanıklılık, stabilite veya kirlilik testleri gibi konularda Avrupa Birliği'nin tıbbi ürünler için belirlediği kalite kriterlerini karşılamıyor.

Sahte prezervatifler oyuncak sevkiyatı olarak gösterilmiş

OLAF'ın açıklamasında, sahte prezervatiflerin Avrupa'ya getirildiği kaçakçılık güzergahının da tespit edildiği aktarıldı. Açıklamaya göre OLAF, ulusal makamlardan ilk ipuçlarını aldıktan sonra Romanya, Sırbistan ve İspanya'daki gümrük yetkilileriyle birlikte el konulan ürünleri inceledi.

Tahmini piyasa değeri 200 bin eurodan fazla olan sahte prezervatiflerin, Çin'deki aynı kaynaktan geldiği ve denetimlerden kaçabilmek için oyuncak olarak beyan edildiği belirtiliyor. Zira prezervatifler Avrupa'da tıbbi ürün olarak sınıflandırıldığı için, gümrüklerde çok daha sıkı kontrollere tabi tutuluyor ve bu ürünlerin belirli koruma ve güvenlik standartlarını karşılamaları gerekiyor. Ayrıca ürünlerin, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenlik, sağlık ve çevre normlarına uygunluğunu gösteren CE işareti taşımaları da şart koşuluyor. Çinli makamlarla iş birliği yapan OLAF'ın, sevkiyatların ihracatçılarını da tespit ettiği duyuruldu.

dpa,KNA/ ET,ETO

Kaynak: Deutsche Welle

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'ya Sahte Prezervatif Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu
Mudanya’da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı Mudanya'da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı
Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü yakınları feryat etti Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü; yakınları feryat etti
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tunceli’nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı
CHP Batman binasının son hali Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak CHP Batman binasının son hali Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak

20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
20:03
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama
19:47
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
19:33
NATO liderleri şerefine Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
NATO liderleri şerefine Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
19:26
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
18:42
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 20:36:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Avrupa'ya Sahte Prezervatif Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.