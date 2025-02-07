Avrupa Yetim Eli Derneği'nden Benin'e Yardım

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Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli Derneği, Benin'de geniş kapsamlı insani yardım organizasyonları düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerindeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, yüzlerce kişiye katarakt ameliyatı yapılarak görme becerilerinin iyileştirilmesine katkı sunulduğu ayrıca 500 kişilik sıcak yemek ikramı yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan, ihtiyaç sahibi kadınlara toplamda 40 dikiş makinesi dağıtılarak meslek edinmelerine yardım edildiği belirtildi.

Ayrıca 3 yeni su kuyusu açıldığı, yaklaşık 100 kurban kesilerek yüzlerce kişiye et dağıtıldığı, 300 aileye gıda kolisi temin edildiği ve bir çok aileye de nakdi destek sağlandığı kaydedildi.