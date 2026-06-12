Avşa Adası'nda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Avşa Adası'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

12.06.2026 21:36
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Marmara'da çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda arazide çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mandırabağı mevkisindeki arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarlar üzerine, bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Avşa Adası, Doğal Afet, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Marmara, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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