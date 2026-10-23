Avukat Birinci'ye 2 milyon dolarlık iddiada savcı 6 aydan 2 yıla kadar hapis istedi

Ayşe GÜREL/ İSTANBUL, - AVUKAT Mücahit Birinci'nin, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasının tutuklu sanığı iş insanı Murat Kapki'den tahliye karşılığında 2 milyon dolar istediği ve gerçeğe aykırı ifade vermeye zorladığı iddiasıyla yargılandığı davada savcı, Birinci'nin 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Ocak 2027'ye erteledi.

Avukat Mücahit Birinci'nin, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasının tutuklu sanığı iş insanı Murat Kapki'den tahliye karşılığında 2 milyon dolar istediği ve gerçeğe aykırı ifade vermeye zorladığı iddiasıyla 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Mücahit Birinci ile 'yolsuzluk' davasında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki katıldı

'GETİRDİĞİ METİNDE GERÇEĞİ YANSITMAYAN İDDİALAR VARDI'

Murat Kapki, Mücahit Birinci'nin 31 Temmuz 2025'te kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini söyledi. Birinci'nin yanında önceden hazırlanmış bir metin getirdiğini belirten Kapki, metni imzalaması ve içindeki iddiaları savcılıkta anlatması halinde tahliye edilebileceğinin kendisine söylendiğini öne sürdü. Metinde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu isimler hakkında gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığını belirten Kapki, "Ben kimseye iftira atamam" dediğini aktardı. Kapki, Birinci'nin kendisine "Makyavelist düşün" dediğini ve bir hafta boyunca söylediklerini yapması halinde tahliye olabileceğini söylediğini ifade etti.

Mücahit Birinci ise avukatlık faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerin suç olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. Birinci, avukatın dosya veya belgeler üzerinden müvekkiliyle görüşmesinin ve vekaletname kapsamında cezaevini ziyaret etmesinin suç sayılamayacağını savundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Mücahit Birinci'nin üzerine atılı 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Ocak 2027'ye erteledi.