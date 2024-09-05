Avukat Ebru Dönmez, Ankara Barosu Başkanlığına Aday Oldu

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(ANKARA) - Avukat Ebru Dönmez, Ankara Barosu'nun önümüzdeki ay yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa adaylığına açıkladı. Dönmez, "Türkiye genelinde bütün meslektaşlarımız karakolda, adliyede veya ofisinde herhangi bir sorun yaşadığında Avukat Hakları Grubu'na rahatlıkla ulaşabiliyor. Bize ihtiyacı olan bütün meslektaşlarımızın yanında olduk. Yeni adli yılda meslektaşlarımızın yanında, hukuksuzluğun karşısında olacağız" dedi.

Ankara Barosu Ekim ayının ilk haftasında 68'inci Olağan Genel Kurulu'nu yapacak. Avukat Hakları Grubu'nun Başkan Adayı Avukat Ebru Dönmez, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yeni adli yılda hukuksuzluklara karşı mücadelelerini arttıracaklarını, avukatların mesleki sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba sarfedeceklerini ifade etti.

Avukatların ihtiyaç duydukları her alanda Avukat Hakları Grubu'na ulaşabildiğini kaydeden Dönmez, adaylığına ilişkin şunları söyledi:

"Ankara Barosu'nun 68'inci Olağan Genel Kurulu'nda Avukat Hakları Grubu Ankara Barosu Başkan adayıyım. Avukat Hakları Grubu olarak Ankara Baromuzu en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Bu inançla yola çıktık. Avukat Hakları Grubu, 2020 yılında kurulmuş bir grup. Sadece bir seçim ekibi değiliz. 2020 yılından beri yüzlerce dava açtık. Yüzlerce bireysel başvuruda ve bilgi edinme talebinde bulunduk. Meslek ve meslektaş için zaten çalışan bir ekibiz. Meslek ve meslaktaşlarımızın yaşadığı sorunları biliyoruz. Son dört yıldır baromuz ve meslektaşlarımız için yoğun çalışma içerisindeyiz. Türkiye genelinde bütün meslektaşlarımız karakolda, adliyede veya ofisinde herhangi bir sorun yaşadığında Avukat Hakları Grubu'na rahatlıkla ulaşabiliyor. Bize ihtiyacı olan bütün meslektaşlarımızın yanında olduk.

Özellikle 0-5 yıl tecrübeye sahip meslektaşlarımıza ücretsiz olarak mesleki mali sigortası yaptıracağız. Ankara'da yedi adliye var. Meslektaşlarımız, bu yedi adliye arasında duruşmalara yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor. Meslektaşlarımızın zaman yönetimini kolaylaştırmak için servis hizmetini geri getireceğiz. Tek adliye projesinin hayata geçirilip tamamlanması için kamuoyu baskısı oluşturacağız. Baromuzun, meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın ulaşabileceği 'Baroda Aplikasyon' projesini hayata geçireceğiz. Meslek ve meslektaş için çalışmaya devam edeceğiz. Genç meslektaşlarımızı Genel Kurul'a bekliyoruz. Yeni adli yılda meslektaşlarımızın yanında, hukuksuzluğun karşısında olacağız. Kadın ve çocuk haklarına her zamankinden daha fazla destek vereceğiz."