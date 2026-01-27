Avukat Hüseyin Ersöz'den, Tutuksuz Sanık Aziz İhsan Aktaş'ın Duruşmaya Korumalarla Gelmesine Tepki - Son Dakika
Avukat Hüseyin Ersöz'den, Tutuksuz Sanık Aziz İhsan Aktaş'ın Duruşmaya Korumalarla Gelmesine Tepki

27.01.2026 11:39  Güncelleme: 12:25
Avukat Hüseyin Ersöz, tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın duruşmaya özel korumalarla gelmesine sert bir dille tepki gösterdi. Ersöz, mahkemelerde güvenlik sağlama sorumluluğunun kolluk kuvvetlerine ait olduğunu belirtti.

(İSTANBUL) - Avukat Hüseyin Ersöz, tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın sanığı olduğu ve kendi ismiyle anılan davaya korumalarla gelmesine ilişkin, "Bir müşteki, tanık, sanık güvenliğiyle ilgili endişe duyuyorsa bu korumayı mahkeme heyetinden talep eder. Diğer sanıkların 1'er yakını duruşma salonuna girebiliyorken Aziz İhsan Aktaş'ın 'özel korumalarla' duruşma salonu önünde görüntülenmesinin bir açıklaması olamaz" tepkisini gösterdi.

CHP'li bazı belediye başkanlarının da arasında bulunduğu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş davası"nın ilk duruşması görülüyor. Sanıklardan tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş duruşmaya özel korumalarıyla geldi.

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duruşma salonlarında güvenliği kolluk (polis/jandarma) sağlar. Bir müşteki, tanık, sanık güvenliğiyle ilgili endişe duyuyorsa bu korumayı mahkeme heyetinden talep eder. Diğer sanıkların 1'er yakını duruşma salonuna girebiliyorken Aziz İhsan Aktaş'ın 'özel korumalarla' duruşma salonu önünde görüntülenmesinin bir açıklaması olamaz. Bu görüntüye en başta kolluğun izin vermemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

