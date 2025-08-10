Avukat Rezan Epözdemir Gözaltında

AVUKAT Rezan Epözdemir Cumhuriyet Savcılığı 'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Epözdemir'e ait Levent'te bulunan hukuk bürosunda da Terörle Mücadele ve Mali Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri hukuk bürosunda arama yaptı.

Avukat Rezan Epözdemir, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında; avukat Epözdemir 'Rüşvet vermek', 'Siyasi-askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY'ye yardım' suçlamasıyla gözaltına alındı. Epözdemir'in evinde ve Levent'teki ofisinde Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince arama yapıldı.Çok sayıda polis aracı sabah saatlerinde hukuk bürosu önünde uzun süre bekledi. İçeride arama yapan Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri saat 09.15 sıralarında hukuk bürosundan ayrıldı.