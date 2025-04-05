Avukatlar Günü'nde Adalet Vurgusu

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "Bugün, adaletin peşinden giden, hak arama yolunda durmaksızın mücadele eden meslektaşlarımın günü. Hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı her zamankinden daha değerli. Zorluklar ne olursa olsun, adaletin yolunda birleşen güçleriz. Avukatlar Günü'müz kutlu olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Olgun, şunları kaydetti:

"Bugün, adaletin peşinden giden, hak arama yolunda durmaksızın mücadele eden meslektaşlarımın günü. Hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı her zamankinden daha değerli. Zorluklar ne olursa olsun, adaletin yolunda birleşen güçleriz. Duruşma salonlarında, mahkeme önlerinde, sokaklarda ve sosyal medyada; Özgürlükleri savunmak, bağımsız yargıyı korumak için verdiğiniz mücadelede yanınızdayım… 5 Nisan Avukatlar Günü'müz kutlu olsun."