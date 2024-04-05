Avukatlar Hukuk Devleti ve Demokrasi Mücadelesinin Öncüsüdür

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle "Avukatlar tarih boyunca mağdurdan, mazlumdan yana oldular. Bu nedenle baskı gördüler, öldürüldüler, sürgün edildiler, işkence gördüler, gözaltına alındılar, tutuklandılar, mahkum edildiler. Bu hükümet, hiçbir dönemde olmayan icraatlarda bulundu: Çoklu baro düzenini yarattı. Çoklu baro düzeninin yaratılmasının tek nedeni var: Baroları baskı altında tutmak ve baroların bağımsızlığını ortadan kaldırmak. Ama tüm bunlara rağmen barolar ve avukatlar hak arama arayışının, insan hakları mücadelesinin, hukuk devleti mücadelesinin ve demokrasi mücadelesinin öncüsü olmaya devam ediyorlar" açıklamasını yaptı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Av. Sezgin Tanrıkulu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Hak arama arayışının, adalet arayışının mesleğidir avukatlık. Avukatlar tarih boyunca mağdurdan, mazlumdan yana oldular. Bu nedenle baskı gördüler, öldürüldüler, sürgün edildiler, işkence gördüler, gözaltına alındılar, tutuklandılar, mahkum edildiler. Şimdi halen cezaevlerinde yüzlerce avukat var, mahkum edilmiş avukatlar var. Daha dün, Van'da serbest seçim hakkı için, adil bir seçim düzeni için mücadele eden avukatlar baskı gördüler, gözaltına alındılar. 10 avukat meslektaşımız halen gözaltında. Mahkum olan arkadaşlarımız var, yargılaması devam eden avukat arkadaşlarımız var. Tümü hak arama arayışı ve adil, dürüst bir adil yargılama düzeni için; bundan dolayı baskı görüyorlar. Barolar da baskı görüyor.

Bu hükümet, hiçbir dönemde olmayan icraatlarda bulundu: Çoklu baro düzenini yarattı. Çoklu baro düzeninin yaratılmasının tek nedeni var: Baroları baskı altında tutmak ve baroların bağımsızlığını ortadan kaldırmak. Ama tüm bunlara rağmen barolar ve avukatlar hak arama arayışının, insan hakları mücadelesinin, hukuk devleti mücadelesinin ve demokrasi mücadelesinin öncüsü olmaya devam ediyorlar. Ben bütün meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyorum. Umutların yeşerdiği bugünlerde avukatlar var, iyi ki barolar var."