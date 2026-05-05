Avukatlar için Şiddete Dikkat Çekildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, toplumun haklarını savunan, onlar için mücadele veren bir meslek grubu olduklarını belirterek, "Bu mücadeleyi verirken ölmek, öldürülmek, hakarete uğramak, tehdit edilmek, yaralanmak istemiyoruz." dedi.

TBB yönetimi, baro başkanları ve avukatlar, avukatların yaşadığı şiddet olaylarına karşı Güvenpark'ta bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Sağkan, avukat Hatice Kocaefe'nin Bursa'da, avukat Zekeriya Polat'ın ise Yalova'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Söz konusu şiddet olaylarına karşı toplumun tamamından destek beklediklerini belirten Sağkan, "Biz, bu toplumun haklarını savunan meslek grubuyuz, onlar için mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken ölmek, öldürülmek, hakarete uğramak, tehdit edilmek, yaralanmak istemiyoruz. O yüzden artık buna bir son verilmesini, sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bir meslektaşımızı daha toprağa vermek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından Sağkan, beraberindekilerle "Avukata Dokunma" ve "Avukata Şiddete Son" yazılı pankartlar eşliğinde TBMM'ye yürüdü.

Burada, TBB 61. Olağanüstü Baro Başkanları Toplantısı'nda aldıkları kararları içeren sonuç bildirgesini okuyan Sağkan, avukatların gördüğü şiddete karşı beş adımlı çözüm yöntemi belirlediklerini aktardı.

"Şiddetle kolektif bir şekilde mücadele edilmeli"

Avukata yönelik şiddeti, sebeplerini ve çözümlerini araştırmak üzere TBMM Araştırma Komisyonu kurulması çağrısında bulunan Sağkan, "Avukatlara yönelik şiddetle kolektif bir şekilde mücadele edilmeli, buna yönelik tedbirler, yasama organının gerçekleştireceği araştırmaya dayanılarak, kamusal bir politika olarak uygulanmalıdır." dedi.

Sağkan, "Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin imzalanması, avukata yönelik şiddetle mücadele araçları yaratılması ve cezai düzenlemelerde ilgili değişiklikler yapılmasını talep etti.

Şiddet ile mücadele için, "Potansiyel şiddet alanı haline gelen haciz ve keşif işlemlerinde kolluğun bulundurulmasının zorunluluk haline getirilmesi, kolluğun caydırıcı varlığı ile güvenlik sağlanması, yasanın hatalı yorumlamaya sebebiyet veren lafzı değiştirilerek kolluğun sadece icra memurunu korumakla mükellef olduğu algısının ortadan kaldırılarak hukuksal süreç boyunca genel güvenliği sağlama yetkisi verilmesi" isteklerini aktaran Sağkan, şiddet vakalarına yönelik toplumda farkındalığın artırılmasının gerekliliğine işaret etti.

TBB Başkanı Sağkan ve beraberindekiler, daha sonra taleplerini TBMM Başkanlığına sundu.