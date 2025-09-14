Avustralya AUKUS İçin 12 Milyar Dolar Harcayacak - Son Dakika
Avustralya AUKUS İçin 12 Milyar Dolar Harcayacak

14.09.2025 20:46
Avustralya, AUKUS anlaşması kapsamında Perth'te 12 milyar dolar harcayarak denizaltı tesisleri inşa edecek.

Avustralya, "nükleer denizaltı ittifakı" olarak bilinen AUKUS anlaşması kapsamında Perth kentinde inşa edilecek tesis için 12 milyar Avustralya doları (yaklaşık 8 milyar dolar) harcama yapılacağını bildirdi.

Avustralya Savunma Bakanlığı, hükümetin, Perth kentindeki Henderson bölgesinde yer alan tersane bünyesinde, AUKUS kapsamında inşa edilecek "birinci sınıf savunma tesisine" ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 12 milyar Avustralya doları tutan fonun, Avustralya Savunma Kuvvetleri için gemi ve nükleer güçle çalışan denizaltılar için kenetlenme istasyonunun inşası için kullanılacağı ifade edildi.

Bu tesisin, Avustralya'nın, 2030'un başında ABD'den alacağı Virginia sınıfı denizaltıya hazırlığı açısından önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Henderson Savunma Bölgesi" adı verilen tesis için 10 yıl içinde yaklaşık 25 milyar dolar harcama yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, basına yaptığı açıklamada, "Denizaltıların bakımı açısından bu bir AUKUS tesisi olacak. Nihayetinde, ABD'nin denizaltılarını nerede muhafaza edeceği ABD'nin meselesidir. Ancak biz kesinlikle bunun (ABD için) müsait bir tesis olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Australian gazetesi, ağustosta, ABD'nin, Avustralya'ya savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 3,5'ine çıkarması çağrısında bulunduğu iddiasını yazmıştı.

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, bu yıl ülkenin savunma harcamalarının yaklaşık 59 milyar dolara ulaşacağını açıklamıştı. Bu miktar, GSYİH'nin yalnızca yüzde 2'sine denk geliyor.

AUKUS anlaşması

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferi aracılığıyla Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Ülkelerin İngilizce'deki isimlerinin kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.

Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da 3 ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları vurgu, işbirliğinin, Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.

ABD ise haziranda, önceki liderlerin görev döneminde imzalanan milyarlarca dolarlık anlaşmayı, "Önce Amerika" politikası kapsamında detaylı şekilde gözden geçireceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

