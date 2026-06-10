Avustralya Başbakanı: Kalıcı Ateşkes İstiyoruz

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin küresel ekonomi üzerindeki sonuçlarına vurgu yaparak kalıcı bir ateşkese varılmasını ve Orta Doğu'daki çatışmanın yatışmasını istediklerini söyledi.

Albanese, ABC News kanalına verdiği röportajda, Orta Doğu'daki güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Albanese'ye ABD ordusunun bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediği hatırlatılarak, ateşkesin bozulabileceğinden ne kadar endişeli olduğu soruldu.

Savaşın insani etkisinin yanı sıra ekonomik etkilerinden ve bu durumun düzelmek yerine daha da kötüye gitmesinden endişe duyduklarını belirten Albanese, "Gerginliğin azaltılmasını yalnızca Orta Doğu'daki etkisi nedeniyle istemiyoruz. Biz oradan uzaktayız ama burada her gün bunun etkisini hissediyoruz." dedi.

Albanese, küresel ortamın oldukça belirsiz olduğuna ve ekonomi piyasalarının ABD'de ya da başka yerlerde yapılan açıklamalara tepki verdiğine işaret ederek, "Görmek istediğimiz şey kalıcı bir ateşkes. Oradaki çatışmanın yatışmasını istiyoruz çünkü bu herkesin çıkarına. Bu, kesinlikle küresel ekonominin de çıkarına." ifadesini kullandı.

CENTCOM'un İran'a "karşı saldırı" açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) dün yapılan açıklamada, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başlandığı belirtilmişti.

Açıklamada, "CENTCOM, ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutan'ın (Donald Trump) talimatıyla saat 17.00'de (ABD Doğu Saati) İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump da ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.