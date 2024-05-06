Avustralya, Çin'e ait savaş uçağının donanma helikopterini engellemesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Avustralya, Çin'e ait savaş uçağının donanma helikopterini engellemesine tepki gösterdi

Avustralya, Çin\'e ait savaş uçağının donanma helikopterini engellemesine tepki gösterdi

Avustralya Savunma Bakanlığı, donanma helikopterinin Çin'e ait savaş uçağı tarafından engellendiği gerekçesiyle Pekin'e tepki gösterdi. Olay, Avustralya donanmasına ait HMAS Hobart Hava Savunma Destroyerinin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları uygulamak üzere Sarı Deniz'deki uluslararası sularda seyrederken gerçekleşti. Avustralya hükümeti, endişelerini Çin hükümetine iletti ve tüm ülkelerin ordularını profesyonel ve güvenli şekilde idare etmesini beklediğini belirtti. Savunma Bakanı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları uygulama amaçlı faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.

06.05.2024 15:13
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Avustralya, Kore Yarımadası açıklarında donanma helikopterinin, Çin'e ait savaş uçağı tarafından engellendiği gerekçesiyle Pekin'e tepki gösterdi.

Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın, ülke donanmasına ait HMAS Hobart Hava Savunma Destroyerinin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları uygulamak üzere Sarı Deniz'deki uluslararası sularda seyrederken, 4 Mayıs günü gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, destroyerden havalanan MH-60R tipi Seahawk donanma helikopterinin uçuş güzergahına Çin ordusuna ait Chengdu J-10 savaş jeti tarafından işaret fişeği fırlatıldığı belirtildi.

Avustralya hükümetinin endişelerini Çin hükümetine ilettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Avustralya, Çin dahil tüm ülkelerin ordularını profesyonel ve güvenli şekilde idare etmesini bekliyor." ifadesi kullanıldı.

Savunma Bakanı Richard Marles, olayın hem tehlikeli hem de profesyonelliğe aykırı olduğunu vurgulayarak, Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını uygulama amaçlı yasal faaliyetlerde bulunmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Çin'den konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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