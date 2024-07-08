Avustralya'da Alice Springs'te Şiddet Olayları Nedeniyle 3 Gün Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika
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Avustralya'da Alice Springs'te Şiddet Olayları Nedeniyle 3 Gün Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Avustralya'nın Kuzey Toprakları eyaletine bağlı Alice Springs kentinde polislere yönelik saldırı iddialarını da içeren şiddet olaylarının ardından 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis Komiseri Michael Murphy, son 72 saat içinde meydana gelen şiddet olayları nedeniyle yasağın ilan edildiğini açıkladı. Yasağın süresi boyunca bölgeye gelen herkesin polis tarafından durdurulabileceği ve gerekirse bölgeyi terk etmesinin istenebileceği belirtildi. Eyalet Başbakanı Eva Lawler, alınan kararı desteklediğini ve kentteki şiddet olaylarına müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

08.07.2024 13:33
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Avustralya'nın Kuzey Toprakları eyaletine bağlı Alice Springs kentinde polislere yönelik saldırı iddialarını da içeren şiddet olaylarının ardından 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

News.com.au sitesinin haberine göre, Kuzey Toprakları eyaleti Polis Komiseri Michael Murphy, olaylara ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Murphy, son 72 saat içinde meydana gelen şiddet olayları nedeniyle 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Yasağın 3 gün boyunca akşam 10.00'dan sabah 06.00'ya kadar süreceğini aktaran Murphy, karar kapsamında bölgeye gelen herkesin polis tarafından durdurulabileceğini ve gerekirse bölgeyi terk etmesini isteyebileceğini belirtti.

Murphy, polis talimatlarına uyulmamasının para cezası hatta gözaltıyla sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Eyalet Başbakanı Eva Lawler, basın toplantısında yaptığı açıklamada, alınan kararı desteklediğini ve kentteki şiddet olaylarına müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Lawler, "İşte bu yüzden sokağa çıkma yasağı mevzuatını getirdik. Artık bu karardan polis komiserinin sorumlu olduğu eksiksiz bir sürecimiz var." diye konuştu.

Kararın siyasi gerekçelerle alınmadığını ifade eden Lawler, yasağın kentteki insanların güvenliği için getirildiğini söyledi.

Sokağa çıkma yasağının herkesi kapsadığı belirtildi.

Kuzey Bölgesi'nde mayısta yürürlüğe giren yasa uyarınca eyaletin polis komiseri, "kamu düzensizliğine" müdahale etmek için 72 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisine sahip bulunuyor.

Olaylar

Basında yer alan haberlerde, kentteki şiddet olaylarında polis memurunun araçla ezildiği, bacağı ve kolunda kırıklar oluştuğu öne sürülmüştü.

Olayın ardından bölgeye ilave polis ekiplerinin sevk edildiği ve "80 kadar" kişinin katıldığı şiddet olaylarına müdahale etmeye çalıştığı kaydedilmişti.

Öte yandan 3'ü kadın 4 kişilik polis ekibinin yaklaşık 20 kişilik grubun saldırısına uğradığı da iddia edilmişti.

Alice Springs'de 27 Mart'ta "kısmi sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti

Alice Springs'de aralarında gençlerin de bulunduğu yaklaşık 70 kişinin bir işletmeye tuğla veya taş atarak saldırdığı görüntüler, sosyal medyada yayılmaya başlamış ve 27 Mart'ta "2 hafta boyunca kısmi sokağa çıkma" yasağı uygulanacağı açıklanmıştı.

Karar kapsamında kentte 2 hafta boyunca 18 yaş altı gençlere her gün 18.00'de başlayacak 12 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Ayrıca, kentin dış kesimlerindeki bir bölgede yaklaşık 150 kişinin de benzer şiddet olaylarına karıştığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da Alice Springs'te Şiddet Olayları Nedeniyle 3 Gün Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da Alice Springs'te Şiddet Olayları Nedeniyle 3 Gün Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika
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