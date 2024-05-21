Avustralya'da ana muhalefet, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkındaki yakalama kararı başvurusunu eleştirdi - Son Dakika
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Avustralya'da ana muhalefet, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkındaki yakalama kararı başvurusunu eleştirdi

Avustralya\'da ana muhalefet, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkındaki yakalama kararı başvurusunu eleştirdi

Avustralya'da ana muhalefet lideri Peter Dutton, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki yakalama kararı başvurusunu eleştirdi. Dutton, Hamas'ı İsrail ile kıyasladığı gerekçesiyle bu başvuruyu 'son derece iğrenç' olarak değerlendirdi. Başbakan Anthony Albanese ise Dutton'un eleştirilerine karşılık verirken hukuki süreçler hakkında yorum yapmadığını belirtti.

21.05.2024 14:31
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Avustralya'da ana muhalefet, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki yakalama kararı başvurusunu eleştirmediği gerekçesiyle iktidara tepki gösterdi.

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, ana muhalefet lideri Peter Dutton, Hamas'ı İsrail ile kıyasladığı gerekçesiyle UCM Başsavcısı'nın yakalama kararı başvurusunu "son derece iğrenç" olarak değerlendirdi.

Dutton, Başbakan Anthony Albanese'in İsrail lehine yorum yapmaktan kaçınmasını eleştirdi.

Sydney kentindeki basın açıklamasında konuşan Başbakan Albanese ise Dutton'un eleştirilerine karşılık verirken hukuki süreçler hakkında yorum yapmadığını söyledi.

Netanyahu için yakalama kararı

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusu yapmıştı.

Kaynak: AA

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