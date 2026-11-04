Avustralya'da bağımsız soruşturma AUKUS'u en riskli savunma kararı buldu

KANBERRA, 4 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki Ulusal Basın Kulübü önünde, "AUKUS'a Hayır" yazılı kırmızı denizaltı şeklinde bir pankart taşıyan araç, 4 Kasım 2026.

Avustralya'da yürütülen bağımsız bir soruşturmada, AUKUS anlaşması ülke tarihindeki en riskli savunma kararı olarak nitelendirilerek hükümete anlaşmayı derhal feshetme çağrısı yapıldı. (Fotoğraf: Wang Jialin/Xinhua)