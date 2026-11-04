Avustralya'da bağımsız soruşturma AUKUS'u en riskli savunma kararı buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Avustralya'da bağımsız soruşturma AUKUS'u en riskli savunma kararı buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'daki bağımsız soruşturma, AUKUS'u ülke tarihinin en riskli savunma kararı saydı ve hükümetten anlaşmayı derhal feshetmesini istedi. Kanberra'da Ulusal Basın Kulübü önünde 'AUKUS'a Hayır' yazılı kırmızı denizaltı pankartı taşıyan araç görüldü.

KANBERRA, 4 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki Ulusal Basın Kulübü önünde, "AUKUS'a Hayır" yazılı kırmızı denizaltı şeklinde bir pankart taşıyan araç, 4 Kasım 2026.

Avustralya'da yürütülen bağımsız bir soruşturmada, AUKUS anlaşması ülke tarihindeki en riskli savunma kararı olarak nitelendirilerek hükümete anlaşmayı derhal feshetme çağrısı yapıldı. (Fotoğraf: Wang Jialin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Deniz AltıAvustralyaPolitikaKanberraGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
Ölüm bile ayıramadı Milli güreşçi ve eşi yan yana uğurlandı Ölüm bile ayıramadı! Milli güreşçi ve eşi yan yana uğurlandı
Galatasaray paraya para demiyor İşte kasasına giren servet Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet
Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
16:35
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
16:29
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 16:49:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Avustralya'da bağımsız soruşturma AUKUS'u en riskli savunma kararı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android