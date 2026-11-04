Avustralya'da bağımsız soruşturma AUKUS'u en riskli savunma kararı buldu

Avustralya'da bağımsız soruşturma AUKUS'u en riskli savunma kararı bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya'daki bağımsız soruşturma, AUKUS'u ülke tarihinin en riskli savunma kararı saydı ve hükümetten anlaşmayı derhal feshetmesini istedi. Kanberra'da Ulusal Basın Kulübü önünde 'AUKUS'a Hayır' yazılı kırmızı denizaltı pankartı taşıyan araç görüldü.
KANBERRA, 4 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki Ulusal Basın Kulübü önünde, "AUKUS'a Hayır" yazılı kırmızı denizaltı şeklinde bir pankart taşıyan araç, 4 Kasım 2026.
Avustralya'da yürütülen bağımsız bir soruşturmada, AUKUS anlaşması ülke tarihindeki en riskli savunma kararı olarak nitelendirilerek hükümete anlaşmayı derhal feshetme çağrısı yapıldı. (Fotoğraf: Wang Jialin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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