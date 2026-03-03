Avustralya'da DEAŞ Sempatizanı Tartışması - Son Dakika
Avustralya'da DEAŞ Sempatizanı Tartışması

03.03.2026 11:48
Koalisyon, Suriye'deki grubu 'DEAŞ sempatizanı' olarak nitelendirip ülkeye kabul edilmemesini istedi.

Avustralya'da "Koalisyon" olarak adlandırılan ana muhalefet, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Roj Kampı'nda bulunan Avustralyalı kadın ve çocukları terör örgütü "DEAŞ sempatizanı" olarak nitelendirdi ve federal hükümetten, söz konusu kişileri ülkeye kabul etmemesini istedi.

ABC News'ün haberine göre, ana muhalefetteki Liberal ve Ulusal Partinin oluşturduğu "Koalisyon", anneleri Suriye'ye gidip terör örgütü DEAŞ militanlarıyla evlenen bir grup Avustralyalı çocuğu "DEAŞ sempatizanı" olarak nitelendirdi.

Muhalefet Lideri Angus Taylor, geçen ay Haseke'nin Malikiye ilçesinde bulunan Roj Kampı'ndan ayrılma girişiminde bulunan ve aralarında 23'ü çocuk olmak üzere toplam 34 Avustralyalının durumuna ilişkin hükümeti eleştirdi.

Taylor, söz konusu grubun "DEAŞ sempatizanı" olduğunu savunarak vatandaşlık hakları bulunsa dahi bu kişilerin ülkeye dönüşüne izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Grup içindeki reşit olmayan çocukları da diğerlerinden ayrı tutmayan Taylor, "Şunu açıkça belirtelim; bu, DEAŞ'ı desteklemek için Orta Doğu'ya giden bir grup. Bunda hiçbir belirsizlik yok, Bu yüzden gittiler." ifadelerini kullandı.

Söz konusu grupta 6 ila 18 yaşlarında 23 çocuk ve 11 yetişkin kadın bulunuyor.

Koalisyon cephesi, ayrıca gruptaki 14 ila 17 yaş aralığındaki çocukların geçici olarak sınır dışı edilmemesini de eleştiriyor.

Avustralya Liberal Parti Senatörü Jonno Duniam ise grup içindeki çocukların "yürümeyi ve konuşmayı henüz öğrenen iki ve üç yaşındaki çocuklar" olmadığını vurgulayarak "Çocuklara karşı şefkat göstermeliyiz ancak bu, ulusal güvenliği feda etmemiz gerektiği anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2025'te Roj Kampı'nı ziyaret eden Avustralya Yeşiller Partisi Senatörü David Shoebridge, kamptaki Avustralyalı çocukların aslında "DEAŞ kurbanları" olduğunu savundu.

Shoebridge, Avustralya hükümetinin ilk sorumluluğunun "Avustralyalı çocukları güvende tutmak" olduğunu öne sürdü.

Hükümetin gruba yardım ettiği iddiası

Avustralya hükümeti ise Roj Kampı'nda bulunan 34 Avustralyalı kadın ve çocuğun ülkeye dönüş girişimine destek verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

Koalisyon, söz konusu kadın ve çocuklara tek kullanımlık pasaport düzenlenmesini hükümetin gruba yardım ettiği şeklinde yorumlarken iktidardaki İşçi Partisi ise bunun, Avustralya vatandaşlarına sağlanması zorunlu yasal bir işlem olduğunu savundu.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, parlamentoda yaptığı açıklamada, "Kanıtlar açıkça gösteriyor ki, hiçbir geri dönüş olmadı, hiçbir yardım yapılmadı." dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise hükümetin yasa çerçevesinde hareket ettiğini vurgulayarak söz konusu grubu "geri göndermediğini" veya onlara yardım etmediğini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Avustralya, Güvenlik, Suriye, Güncel, Terör, Son Dakika

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
