Avustralya'da dev bir timsahın karnında insan kalıntıları bulundu

Güncel

Avustralya'da dev bir timsahın karnında insan kalıntıları bulunduğu, kalıntıların 3 Ağustos'ta kaybolan bir vatandaşa ait olabileceği bildirildi.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Annan Nehri'nde yakalanıp öldürülen yaklaşık 5 metre uzunluğundaki bir timsahın karnında insan kalıntıları bulundu.

Yetkililer, timsahın karnındaki kalıntıların 3 Ağustos'ta ailesi ile gezinti yaparken göle düşüp kaybolan 40 yaşındaki David Hogbin'e ait olduğunu tahmin ediyor.

Kalıntıların kime ait olduğunun tespiti için test sonuçları beklenirken polis, Hogbin'i arama çalışmalarını askıya aldı.