Avustralya'da mahkeme, 16 yaşındaki gence yönelik terör iddialarını "zayıf" olarak niteledi - Son Dakika
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Avustralya'da mahkeme, 16 yaşındaki gence yönelik terör iddialarını "zayıf" olarak niteledi

Avustralya'da bir yargıç, "Sidney terör ağı" üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 16 yaşındaki bir gence karşı yöneltilen terör iddialarının "zayıf" olduğu gerekçesiyle kefaletle serbest kalmasına hükmetti.

11.07.2024 12:30
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Avustralya'da bir yargıç, "Sidney terör ağı" üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 16 yaşındaki bir gence karşı yöneltilen terör iddialarının "zayıf" olduğu gerekçesiyle kefaletle serbest kalmasına hükmetti.

ABC News'ün haberine göre mahkeme, "terör saldırısı" planladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 yaşındaki gencin, delil olarak sunulan mesaj ve sohbet uygulamalarındaki ifadeleri mahkeme tarafından "kuru gürültü" olarak nitelendirildi.

Savcılığın gence yönelik terör iddiaları ve delillerin "zayıf" olduğunu belirten Yargıç Paul Mulroney, gencin, evde ebeveyninin gözetiminde kalmak şartı ve kefaletle tahliye edilmesine karar verdi.

Mulroney, savcılık tarafından iddia edilen planın terör eylemi olduğunun "belirsiz" olduğunu söyleyerek "Burada planın 'kuru gürültü' olmadığını kanıtlayacak eylemler gerekir. Gencin bir zula eve erişiminden bahsediliyor, silahlara ulaşabildiğinden, 20 Nisan'da tehditkar söylemlerde bulunduğundan... Ancak bunların hepsi kuru gürültüden ibaret." dedi.

İddianamede bahsi geçen silahların da büyük olasılıkla "taklit" olduğunu kaydeden Mulroney, gencin tüm elektronik cihazlara erişiminin bu süreçte engelleneceğini söyledi.

Polis, gözaltındaki gençle birlikte 6 kişinin "Sidney terör ağı" adı altında mesajlaştığını iddia etmişti.

Söz konusu 16 yaşındaki gencin "Araba ve silah bulursak istediğimiz herkesi öldürebiliriz." ifadesini kullandığını savunan polis, gencin yanında bıçak taşıdığını aktarmıştı.

İlgili ağa karıştıkları iddia edilen 3 genç de daha önce serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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