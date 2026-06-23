Avustralya'da Parakuat'a Kısıtlamalı Devam

Avustralya'da, Parkinson hastalığıyla bağlantılı olduğu yönündeki tartışmalar nedeniyle 70'ten fazla ülkede yasaklanan yabani ot ilacı parakuatın kullanımına yeni kısıtlamalar getirilerek izin verilmeye devam edileceği bildirildi.

Avustralya Pestisitler ve Veteriner İlaçlar Kurumu (APVMA), onlarca yıldır süren incelemenin ardından parakuat ve benzeri bir kimyasal olan diquat hakkındaki kararını açıkladı.

Karara göre, her iki kimyasal da Avustralya tarımında kullanılmaya devam edecek ancak çiftçilerin kullanım koşulları, yabani hayvanların ve çevrenin maruz kalabileceği riskleri en aza indirmek amacıyla daha da sıkılaştırılacak.

APVMA Üst Yöneticisi Scott Hansen, yüzlerce bilimsel çalışma ve uzun dönemli verilerin incelendiğini belirterek, parakuat ile Parkinson hastalığı arasında nedensel bir ilişki kurulamamasına rağmen kullanıcıların maruziyeti ve yaban hayatı üzerindeki etkiler nedeniyle yeni önlemler getirildiğini söyledi.

ABC News'ün haberine göre, Parkinson hastalığı alanında çalışan bilim insanları ve örgütler karara tepki gösterirken, çiftçiler de parakuatın özellikle tahıl, pamuk, şeker kamışı ve bahçecilik üretiminde yabancı otlarla mücadelede önemli rol oynadığını belirterek ilacın tamamen yasaklanmasına karşı çıkıyor.

Y??????üksek düzeyde zehirli olan ve Parkinson hastalığıyla bağlantılı olabileceğine ilişkin tartışmaların odağındaki parakuat, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık ve Çin dahil 70'ten fazla ülkede yasaklanmış durumda.