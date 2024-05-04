Avustralya'da Ses Dalgalarıyla Zarar Görmüş Resifler Canlandırılıyor - Son Dakika
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Avustralya'da Ses Dalgalarıyla Zarar Görmüş Resifler Canlandırılıyor

Avustralya\'da Ses Dalgalarıyla Zarar Görmüş Resifler Canlandırılıyor

Avustralya'daki bilim insanları, yükselen deniz sıcaklığı ve çevresel etmenlerin zarar verdiği resifleri ses dalgalarıyla canlandırmaya çalışıyor. Resiflerin zeminlerine yerleştirilen hoparlörlerle çevredeki deniz yaşamının dikkati çekilmeye çalışılıyor. Bu çalışma ile resiflere besin taşıyacak balık yavrularının gelmesi ve ekosistemin zenginleşmesi hedefleniyor.

04.05.2024 13:16
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Avustralya'daki bilim insanları, yükselen deniz sıcaklığı ve birçok çevresel etmenlerin sonucunda zarar görmüş resifleri, ses dalgalarıyla yeniden canlandırmaya ve zenginleştirmeye çalışıyor.

ABC News'ün haberine göre Avustralya Tıbbi ve Klinik Bilim İnsanları Enstitüsü (AIMS), "Resif Şarkısı" adlı deneysel araştırma projesi kapsamında, ses dalgalarını kullanarak çevredeki deniz yaşamının dikkatini çekmeye çalışıyor.

Avustralya'nın batısındaki Ningaloo Resifi ve Lizard Adası'nın Büyük Set Resifleri'nde 2021'den bu yana yapılan çalışmalar kapsamında, resiflerin zeminlerine ses dalgası yayan hoparlörler yerleştirildi.

Araştırmada, sağlıklı resif ekosistemlerinin ürettiği ses dalgaları, balık ve diğer deniz canlılarını küresel ısınma ve beşeri etmenlerden zarar görmüş resiflerde yaşamaya çekmek için kullanılıyor.

Çalışmanın baş araştırmacısı Rohan Brooker, proje kapsamında bu hoparlörlerden mevsime ve ekosisteme uygun ses dalgaları yayınladıklarını anlattı.

Brooker, bu çalışma ile resiflere mercanların büyümesine ve ekosistemin zenginleşmesine yardımcı olacak besinleri ve diğer organik maddeleri taşıyacak balık yavrularının gelmesini umduklarını aktardı.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Miles Parsons da sağlıklı bir resif ekosisteminin farklı ses dalgaları içerdiğini belirterek balıkların beslenme gibi faaliyetler için korolar oluşturduklarını aktardı.

Su altını farklı seslerin olduğu mahallelere benzeten Parsons, "Kalabalık bir mahalle sağlıklı bir ortama işaret eder." dedi.

Parsons ayrıca, sağlıklı resiflerin oluşturduğu seslerin balıklar tarafından orada yaşanıp yaşanmayacağına karar vermek için kullanıldığını açıkladı.

Araştırmanın 2025'te sonuçlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

Avustralya, Çevre, Güncel, Son Dakika

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