Avustralya'da Sosyal Medya Ceza Limitleri Artıyor - Son Dakika
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Avustralya'da Sosyal Medya Ceza Limitleri Artıyor

28.06.2026 09:55
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Avustralya, 16 yaş altı sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere ceza limitini iki katına çıkarıyor.

Avustralya hükümeti, 16 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere uygulanabilecek azami para cezasını iki katına çıkararak 99 milyon Avustralya dolarına yükselteceğini açıkladı.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya hükümeti, sosyal medya yasağını güçlendirmek amacıyla teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımları ağırlaştıracak yasa teklifi hazırladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Avustralya eSafety Komiseri Julie Inman Grant'in yetkileri genişletilecek. Grant, sosyal medya şirketlerinden yaş sınırını uygulamak için aldıkları önlemlere ilişkin kanıt talep edebilecek.

Platformlara yaş doğrulama hizmeti sunan üçüncü taraf şirketler de bilgi vermekle yükümlü olacak.

Başbakan Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, Aralık 2025'ten bu yana sosyal medya platformlarının, 16 yaş altındaki kullanıcıların hesap açmasını veya mevcut hesaplarını kullanmasını engellemek için "makul adımlar atmakla" yükümlü olduğunu hatırlatarak büyük teknoloji şirketlerinin yasaya uymak için yeterli çabayı göstermediğini söyledi.

Çok fazla çocuğun hala sosyal medya kullandığını ifade eden Albanese, şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde uygulanabilecek azami para cezasının 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına çıkarılacağını açıkladı.

Hükümete göre, kararın yürürlüğe girmesinden bu yana 16 yaş altı kullanıcılara ait 5 milyondan fazla hesap kaldırıldı, devre dışı bırakıldı veya erişime kapatıldı.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi

Avustralya'da, 16 yaş altının sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da Sosyal Medya Ceza Limitleri Artıyor - Son Dakika

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