Avustralya'da Tropikal Siklon Uyarısı - Son Dakika
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Avustralya'da Tropikal Siklon Uyarısı

Pilbara bölgesinde tropikal siklon riski var. Şiddetli yağış ve sel bekleniyor, tedbir alınmalı.

10.02.2025 11:17
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Avustralya'da muson yağmuru sezonunun başlamasının ardından Western Australia eyaletinin Pilbara bölgesinde tropikal siklon oluşabileceği uyarısı yapıldı.

ABC News'ün haberine göre, Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, ülkenin muson yağmuru dönemine girdiği belirtildi.

Açıklamada ilerleyen günlerde bazı bölgelerde şiddetli yağışların etkili olacağı, ani seller meydana gelebileceği kaydedildi.

BOM yetkilisi Jonathan How, Western Australia eyaletindeki Pilbara bölgesinde 12 Şubat'tan itibaren tropikal siklon oluşabileceği uyarısında bulunarak bölge sakinlerine tedbirli olmaları çağrısı yaptı.

Öte yandan, eyaletin en kuzeyindeki Kimberley bölgesindeki Dampier Yarımadası ve Broome kasabası yakınlarında şiddetli yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı.

Seller nedeniyle geçen hafta 2 kişinin hayatını kaybettiği Queensland eyaletinde de şiddetli yağış bekleniyor.

Kaynak: AA

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