Avustralya'dan GLP-1 İlaçlarına Göz Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avustralya'dan GLP-1 İlaçlarına Göz Uyarısı

24.07.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TGA, GLP-1 ilaçlarının nadir göz hastalığına yol açabileceğini ve hastaların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Avustralya, zayıflama ve Tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Avustralya Şifalı Ürünler İdaresi (TGA) tarafından yayımlanan açıklamada Tip-2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında uyarıda bulunuldu.

Söz konusu ilaçların "arteritik olmayan anterior iskemik optik nöropati (NAION)" isimli nadir görülen bir hastalığa yol açabileceğine işaret edilen uyarıda, "NAION, körlük dahil olmak üzere kalıcı görme bozukluğuna yol açabilir ve görmeyi düzeltecek kanıtlanmış hiçbir tedavi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Uyarıda, GLP-1 ilacı kullananların herhangi bir görme kaybı yaşaması halinde ilacı kullanmayı bırakıp acilen sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği vurgulandı.

TGA, bugüne kadar GLP-1 ilaçlarıyla bağlantılı 36 NAION vakasına rastlandığını belirtti.

NAION, gözün arka kısmındaki optik sinire giden kan akışındaki bir bozukluktan kaynaklanıyor ve genellikle uyanma anında, ağrı olmaksızın aniden ortaya çıkıyor.

GLP-1 ilaçları, kan şekeri seviyelerini ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olan bir hormonu taklit ederek çalışıyor ve özellikle diyabet hastalığının tedavisinde kullanılıyor.

Kaynak: AA

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'dan GLP-1 İlaçlarına Göz Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi
3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı 3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
Diyarbakır’da 685 kişi CHP’den istifa etti Diyarbakır'da 685 kişi CHP'den istifa etti
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar o anlar kamerada Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar; o anlar kamerada

11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:12
CHP’de büyük çöküş Meclis’teki parti sıralaması altüst oldu
CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması altüst oldu
10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
10:52
Özgür Özel’in ardından CHP’de deprem İşte istifa eden milletvekili sayısı
Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı
10:39
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
10:31
Turizm sektöründe çalışanlara müjde Bakanlık her ay prim desteği verecek
Turizm sektöründe çalışanlara müjde! Bakanlık her ay prim desteği verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 11:34:49. #7.13#
SON DAKİKA: Avustralya'dan GLP-1 İlaçlarına Göz Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.