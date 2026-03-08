Avustralya'dan Orta Doğu Ülkelerine Askeri Destek Değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika

Avustralya'dan Orta Doğu Ülkelerine Askeri Destek Değerlendirmesi

08.03.2026 10:48
Penny Wong, İran'ın misillemelerinden etkilenen bölgeye askeri yardım sağlayacaklarını açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın misillemelerinden etkilenen Orta Doğu ülkelerine askeri yardım sağlamayı değerlendirdiklerini ancak bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı.

Bakan Wong, ABC News'ün Insiders programında yaptığı açıklamada, İran'ın misillemelerinden etkilenen ülkelerden bazılarının insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırılarına karşı korunmak için Avustralya'dan destek talep ettiklerini belirtti.

Çatışmaya taraf olmayan pek çok ülkenin İran tarafından hedef alındığına işaret eden Wong, "Bunun sonucu olarak bizden yardım talep edilmesi beklenebilir ve biz de bu talebi değerlendireceğiz." dedi.

Değerlendirilen askeri yardımın içeriğine ilişkin ayrıntı vermeyen Wong, Avustralya hükümetinin İran'a karşı "saldırı niteliğindeki askeri eylemlere" katılmayacağını söyledi.

Wong, İran'ın "nükleer silah edinmesini" önlemeye yönelik eylemlere verilen desteğin Avustralya'nın ulusal çıkarları doğrultusunda olduğunu ancak bunun bölgeye asker gönderilmesini kapsamayacağını vurguladı.

Ülkelerinin geleceği ve yönetimine ilişkin kararın İran halkına ait olduğu değerlendirmesini yapan Wong, "Kalıcı bir rejim değişikliğinin gerçekleşebilmesi için o ülkenin halkının bunu desteklemesi ve talep etmesi gerekir." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

10:30
