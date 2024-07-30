Avustralya Dışişleri Bakanı, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki güvenlik paktını eleştirdi - Son Dakika
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Avustralya Dışişleri Bakanı, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki güvenlik paktını eleştirdi

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki 'güvenlik paktı'nın istikrarı bozucu ve dünya için riskli olduğunu belirtti. Wong, Kuzey Kore'nin istikrarı bozucu eylemleri nedeniyle endişeli olduklarını ve Kuzey Kore'nin Avustralya, Güney Kore ve Japonya dahil ortaklarının güvenliğini tehdit eden balistik füze fırlatmalarını kınamaya devam ettiklerini dile getirdi. Wong, Rusya'nın barışa hizmet etmeyen davranışlar sergilediğini ve Kuzey Kore'den Rusya'ya silah transferinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olduğunu belirtti.

30.07.2024 10:01
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki "güvenlik paktı"nın istikrarı bozucu ve "dünya için riskli" olduğunu belirtti.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Wong, Güney Kore'ye yaptığı ziyaret kapsamında Paju kentinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avustralya'nın Güney Kore ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Wong, Kuzey Kore'nin istikrarı bozucu eylemleri nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

Wong, Kuzey Kore'nin Avustralya, Güney Kore ve Japonya dahil ortaklarının güvenliğini tehdit eden balistik füze fırlatmalarını kınamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki "güvenlik paktı"nın istikrarı bozucu ve "dünya için riskli" olduğunu belirten Wong, "Rusya'nın barışa hizmet etmeyen, aksine gerilimi tırmandıran davranışlar sergilediğini görüyoruz. Kuzey Kore'den Rusya'ya silah transferinin devam etmesi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir." dedi.

Putin'in Kuzey Kore ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Güney Kore, Kuzey Kore, Avustralya, Japonya, Dünya, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya Dışişleri Bakanı, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki güvenlik paktını eleştirdi - Son Dakika

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