Avustralya, Filistin'in BM tam üyeliğini müzakere ediyor - Son Dakika
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Avustralya, Filistin'in BM tam üyeliğini müzakere ediyor

Avustralya, Filistin\'in BM tam üyeliğini müzakere ediyor

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkesinin, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini müzakere ettiğini ve pozisyonlarının henüz kesinleşmediğini bildirdi. Wong, insani ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması gibi konulara odaklandıklarını belirtti.

10.05.2024 13:25
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkesinin, Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğini halen müzakere ettiğini, bu konudaki pozisyonlarının henüz kesinleşmediğini bildirdi.

Avustralya Yayın Kuruluşuna (ABC) açıklamada bulunan Wong, ülkelerin Filistin'in BM'ye tam üyeliğini müzakere ettiğini ve bu konuda çok fazla görüşme ve tartışma olduğunu söyledi.

Wong, ülkesinin de müzakere ettiği bu konuda, Canberra yönetiminin pozisyonunun henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısının tam olarak ne anlama geldiğine bakacaklarını dile getiren Wong, "Sahadaki duruma odaklandık, insani ateşkes istiyoruz, rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz ve insani yardımın artırılmasını istiyoruz." dedi.

Wong, zamanın ve sahadaki durumun Avustralya'nın ne yönde oy kullanacağını etkilediğini vurgulayarak, "Mesele bir Filistin devletini tanıyıp tanımayacağımız değil, mesele ne zaman tanıyacağımız." diye konuştu.

Bakan Wong, 9 Nisan 2024'te Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada, iki devletli çözümü desteklediklerini ve Filistin'i tanımayı değerlendireceklerini söylemişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısını 18 Nisan'da veto etmesinin ardından, bugün BM Genel Kurulunda BMGK'nin konuyu tekrar ele almasını ve Filistin'e ilave haklar tanınmasını isteyen tasarı oylamaya sunulacak.

Kaynak: AA

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