Avustralya Füze Üretimini Artıracak - Son Dakika
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Avustralya Füze Üretimini Artıracak

Avustralya, yerli savunma sanayisini güçlendirerek füze üretimini artırmayı hedefliyor.

30.10.2024 14:18
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Avustralya, yerli savunma sanayisini güçlendirmeyi ve füze üretimini artırmayı planlıyor.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2024 Avustralya Güdümlü Silahlar ve Patlayıcı Mühimmat (GWEO) Planı duyuruldu.

Açıklamada, planın, Avustralya'da füze üretimini artırmayı ve gelecek 10 yıl içinde uzun menzilli vuruş kabiliyetini geliştirmeyi kapsadığı belirtildi.

Hükümetin bu planı 10-14 milyar dolarlık yatırımla desteklediği bildirilen açıklamada, Bakanlığın, yerli savunma sanayisini güçlendirmek için çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, bu planın, Başbakan Anthony Albanese'in, vatandaşlarını güvende tutma konusundaki kararlılığını gösterdiğini vurguladı.

Yaklaşık 18 aylık sürede Avustralya Savunma Kuvvetlerinin, uzun menzilli vuruş kabiliyetlerini genişletmek ve hızlandırmak için önemli ilerleme kaydettiğini belirten Marles, planın, Avustralya ordusunu, ülkenin güvenliğini koruyabilecek entegre bir güce dönüştürmenin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Avustralya Savunma Sanayisi Bakanı Pat Conroy da Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı açıklamada, ülkesinin "daha fazla füze ihtiyacını", ABD ve Çin arasındaki rekabetle ilişkilendirdi.

Bu rekabetin Hint-Pasifik'te "en keskin" halini aldığını belirten Conroy, on yıllar boyunca füze teknolojisinin, özellikle hassas güdüm kabiliyetleriyle geliştiğini hatırlattı.

Conroy, "Analistler şu anda yeni bir Hint-Pasifik füze çağının eşiğinde olduğumuza inanıyor." dedi.

Füzelerin, oluşturacağı hasarın yanı sıra caydırıcılık özelliği taşıdığını kaydeden Conroy, "Çatışmaları ya da Avustralya'yı güç kullanarak baskı altına alma girişimlerini caydırmaya çalışabilir ve bu şekilde bölgesel güvenliğe katkıda bulunabiliriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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