Avustralya, Güney Kore ile AUKUS genişlemesini görüştü - Son Dakika
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Avustralya, Güney Kore ile AUKUS genişlemesini görüştü

Avustralya, Güney Kore ile AUKUS genişlemesini görüştü

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Savunma Bakanı Shin Won-sik ile AUKUS anlaşmasının genişlemesini görüştü. Görüşmede, AUKUS'un 2. Ayak kısmında Güney Kore'nin olası bir işbirliğine değinildi ve Güney Kore'nin bu işbirliğine memnuniyetle karşılık verdiği belirtildi. Ayrıca, iki ülke dışişleri bakanları Hint-Pasifik bölgesindeki stratejiler konusunda işbirliğini geliştirme kararı aldı.

01.05.2024 13:55  Güncelleme: 13:57
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Savunma Bakanı Shin Won-sik ile "olası bir AUKUS genişlemesi"ni görüştü.

Yonhap'ın haberine göre, Shin, Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılan dörtlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın dahil olduğu, nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasının siber savaş, yapay zeka ve hipersonik silahları kapsayan "2. Ayak" kısmına Güney Kore'nin "olası" dahline ilişkin konuşan Shin, "Bugünkü görüşmede, AUKUS'un 2. Ayak kısmında olası bir işbirliğini ele aldık. AUKUS üyelerinin Güney Kore'yi bir partner olarak değerlendirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki kabiliyetleri, bölgedeki barış ve istikrara katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Marles ise "AUKUS'un 2. Ayak kısmı geliştikçe, fırsatların artacağına" ilişkin bir değerlendirme yaptı.

İki ülke dışişleri bakanları ayrıca görüşerek Hint-Pasifik bölgesindeki stratejiler konusunda işbirliğini geliştirme kararı aldı.

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

İttifak üyelerini "Çin'in bölgede artan denizcilik faaliyetlerine" karşı bu alanda bir araya getiren anlaşmanın, ileri teknoloji ve sanayi alanlarında işbirliğini hedeflediği biliniyor.

AUKUS anlaşmasının 2. Ayak kısmı, siber savaş, yapay zeka ve hipersonik silahları alanında işbirliğini öngörüyor.

Kaynak: AA

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