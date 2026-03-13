Avustralya, Lübnan'daki Personeline Ülkeyi Terk Etme Talimatı Verdi - Son Dakika
Avustralya, Lübnan'daki Personeline Ülkeyi Terk Etme Talimatı Verdi

13.03.2026 11:28
Kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Avustralya, Lübnan'daki zorunlu olmayan personelini geri çağırdı.

Avustralya hükümeti, kötüye giden güvenlik durumunu gerekçe göstererek Lübnan'da görev yapan zorunlu olmayan personeline ülkeyi terk etme talimatı verdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Kötüleşen güvenlik durumları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da görevli zorunlu olmayan personeline ülkeyi terk etme talimatı verdi." ifadesini kullandı.

Sınırlı sayıdaki personelin bölgedeki Avustralyalılara konsolosluk hizmeti vermek için ülkede kalacağını belirten Wong, ayrıca vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısını yineledi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Avustralya, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
