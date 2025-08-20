Avustralya-Netanyahu Gerilimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avustralya-Netanyahu Gerilimi

20.08.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya İçişleri Bakanı, Netanyahu'ya güç tanımını eleştirerek yanıt verdi; gerilim sürüyor.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Başbakan Anthony Albanese'yi "zayıf" diye nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Güç, kaç kişiyi bombalayabileceğin veya kaç çocuğu aç bırakabileceğinle ölçülmez." yanıtını verdi.

Avustralya'nın, Filistin devletini tanıma kararı ve sonrasında İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman'ın vizesini "ayrılığa yol açtığı" gerekçesiyle iptal etmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim sürüyor.

Bakan Burke, ABC News'e verdiği mülakatta Netanyahu'nun Albanese'ye yönelik "Tarih, Albanese'yi olduğu gibi hatırlayacak, İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı." ifadelerine tepki gösterdi.

Netanyahu'nun, Filistin devletine destek veren ülkelere sert çıkıştığını belirten Burke, "Güç, kaç kişiyi bombalayabileceğin veya kaç çocuğu aç bırakabileceğinle ölçülmez. Güç, Başbakan Anthony Albanese'nin yaptığıyla çok daha iyi ölçülür." dedi.

Burke, Filistinli çocukları doğrudan "düşman" olarak nitelediği gerekçesiyle Rothman'ın vizesinin iptal edildiğini kaydederek, Avustralya'nın Filistin'i tanıma kararına karşı çıkan muhalefet koalisyonuna ilişkin şunları kaydetti:

"Koalisyon, sadece Yahudi topluluğa zarar verenlerin reddedilmesi gerektiğini düşünüyor gibi görünüyor. Filistinli veya Müslüman topluluğa zarar verecekleri reddetmem gerektiğini düşünmüyor."

Öte yandan, Başbakan Albanese ise Netanyahu'nun kendisine yönelik ifadelerine ilişkin yaptığı açıklamada "diğer ülkelerin liderlerine saygı duyduğunu ve bu ifadeleri kişisel algılamadığını" söyledi.

Avustralya, İsrailli siyasetçinin vizesini iptal etmişti

Avustralya, 18 Ağustos'ta İsrailli aşırı sağcı siyasetçi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmiş ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğrulamıştı.

Rothman'ın vizesinin iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı Albanese'yi İsrail'e "ihanet etmekle" suçlamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İçişleri Bakanı, Tony Burke, Avustralya, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya-Netanyahu Gerilimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
Ünlü fenomenlere soğuk duş İşte kapanan milyonluk hesaplar
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:33:18. #7.12#
SON DAKİKA: Avustralya-Netanyahu Gerilimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.