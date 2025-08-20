Avustralya-Netanyahu Gerilimi

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Başbakan Anthony Albanese'yi "zayıf" diye nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Güç, kaç kişiyi bombalayabileceğin veya kaç çocuğu aç bırakabileceğinle ölçülmez." yanıtını verdi.

Avustralya'nın, Filistin devletini tanıma kararı ve sonrasında İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman'ın vizesini "ayrılığa yol açtığı" gerekçesiyle iptal etmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim sürüyor.

Bakan Burke, ABC News'e verdiği mülakatta Netanyahu'nun Albanese'ye yönelik "Tarih, Albanese'yi olduğu gibi hatırlayacak, İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı." ifadelerine tepki gösterdi.

Netanyahu'nun, Filistin devletine destek veren ülkelere sert çıkıştığını belirten Burke, "Güç, kaç kişiyi bombalayabileceğin veya kaç çocuğu aç bırakabileceğinle ölçülmez. Güç, Başbakan Anthony Albanese'nin yaptığıyla çok daha iyi ölçülür." dedi.

Burke, Filistinli çocukları doğrudan "düşman" olarak nitelediği gerekçesiyle Rothman'ın vizesinin iptal edildiğini kaydederek, Avustralya'nın Filistin'i tanıma kararına karşı çıkan muhalefet koalisyonuna ilişkin şunları kaydetti:

"Koalisyon, sadece Yahudi topluluğa zarar verenlerin reddedilmesi gerektiğini düşünüyor gibi görünüyor. Filistinli veya Müslüman topluluğa zarar verecekleri reddetmem gerektiğini düşünmüyor."

Öte yandan, Başbakan Albanese ise Netanyahu'nun kendisine yönelik ifadelerine ilişkin yaptığı açıklamada "diğer ülkelerin liderlerine saygı duyduğunu ve bu ifadeleri kişisel algılamadığını" söyledi.

Avustralya, İsrailli siyasetçinin vizesini iptal etmişti

Avustralya, 18 Ağustos'ta İsrailli aşırı sağcı siyasetçi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmiş ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğrulamıştı.

Rothman'ın vizesinin iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı Albanese'yi İsrail'e "ihanet etmekle" suçlamıştı.