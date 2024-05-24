Avustralya'nın akıllı enerji endüstrisi, Çin'le ortaklık yapmak istiyor - Son Dakika
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Avustralya'nın akıllı enerji endüstrisi, Çin'le ortaklık yapmak istiyor

Avustralya'nın akıllı enerji endüstrisi, Çin ile sektörlerinde işbirliği fırsatları bulunduğu için ortaklık yapmak istiyor. Akıllı Enerji Konseyi'nin Uluslararası Elçisi Annastacia Palaszczuk, Avustralya ve Çin'in yeni enerji sektörleri arasında etkileşimi ve işbirliğini teşvik etmeye istekli olduklarını belirtti. Palaszczuk, Avustralya ile Çin'in güneş enerjisi alanında uzun ve verimli bir işbirliği geçmişi olduğunu vurgulayarak, bunun iklim değişikliğiyle küresel mücadeleye önemli katkılar sağladığını ifade etti.

24.05.2024 12:20
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KANBERRA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'nın akıllı enerji endüstrisi, iki ülkenin sektörlerinde pek çok işbirliği fırsatının bulunması nedeniyle Çin'le ortaklık yapmak istiyor.

Akıllı Enerji Konseyi'nin Uluslararası Elçisi Annastacia Palaszczuk, Avustralya ve Çin'in yeni enerji sektörleri arasında etkileşim ve işbirliğini daha da teşvik etmeye istekli olduklarını söyledi.

Palaszczuk, Çarşamba günü Kanberra'da Çin'in Avustralya Büyükelçisi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Avustralya ile Çin'in güneş enerjisi alanında uzun ve verimli bir işbirliği geçmişi olduğunu belirterek, bunun iklim değişikliğiyle küresel mücadeleye önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Queensland eski valisi olan Palaszczuk ve Xiao, yeni enerji sektöründe Çin-Avustralya ilişkileri ve ikili işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Söz konusu görüşme, Avustralyalı bir akıllı enerji heyetinin önümüzdeki ay Çin'e düzenleyeceği ziyarete hazırlık niteliğindeydi.

Çin'in Avustralya Büyükelçiliği'nden bir diplomat, Cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte Xiao'nun, Çin ve Avustralya'nın geleneksel alanlarda işbirliğini pekiştirip derinleştirmesi, yeşil ekonomi gibi yükselen alanlarda işbirliğini aktif şekilde genişletmesi ve kapsamlı stratejik ortaklığın sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini ilerletmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

1954 yılında kurulan Akıllı Enerji Konseyi, güneş enerjisi, enerji depolama ve akıllı enerji alanlarında Avustralya'nın bağımsız ve en üst düzey sektör kuruluşu.

Kaynak: Xinhua

Avustralya, Güneş, Dış Politika, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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