Avustralya'nın ilk başörtülü Senatörü Fatima Payman, Senato oturumundaki konuşmasını kucağında tuttuğu 6 aylık bebeğiyle yaptı.

Avustralya Parlamentosunun resmi sosyal medya hesabında yayımlanan Senato oturumuna ait görüntülerde, Western Australia eyaletini temsil eden Senatör Payman'ın konuşmasını kucağında 6 aylık kızı Aliyah ile yaptığı görüldü.

Görüntülere, Payman konuşmasını sürdürürken arkasında oturan Senatör Lidia Thorpe'un çeşitli mimikler yaparak bebeğin dikkatini çekmeye çalıştığı yansıdı.

İki senatör arasındaki bu anlar ve parlamentonun resmi oturumunda yaşanan görüntüler, sosyal medyada ilgi toplarken birçok hesap tarafından da paylaşıldı.