Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Payman, Senato konuşmasını 6 aylık bebeğiyle yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Western Australia eyaletini temsil eden Senatör Fatima Payman, Senato oturumundaki konuşmasını kucağında tuttuğu 6 aylık bebeğiyle yaptı. Payman konuşurken arkasında oturan Senatör Lidia Thorpe'un mimiklerle bebeğin dikkatini çekmeye çalıştığı anlar sosyal medyada ilgi gördü.
Avustralya'nın ilk başörtülü Senatörü Fatima Payman, Senato oturumundaki konuşmasını kucağında tuttuğu 6 aylık bebeğiyle yaptı.
Avustralya Parlamentosunun resmi sosyal medya hesabında yayımlanan Senato oturumuna ait görüntülerde, Western Australia eyaletini temsil eden Senatör Payman'ın konuşmasını kucağında 6 aylık kızı Aliyah ile yaptığı görüldü.
Görüntülere, Payman konuşmasını sürdürürken arkasında oturan Senatör Lidia Thorpe'un çeşitli mimikler yaparak bebeğin dikkatini çekmeye çalıştığı yansıdı.
İki senatör arasındaki bu anlar ve parlamentonun resmi oturumunda yaşanan görüntüler, sosyal medyada ilgi toplarken birçok hesap tarafından da paylaşıldı.
Kaynak: AA
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