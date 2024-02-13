Avustralya'nın Victoria eyaletinde şiddetli fırtına elektrik hatlarını zarar verdi - Son Dakika
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde şiddetli fırtına elektrik hatlarını zarar verdi

Avustralya\'nın Victoria eyaletinde şiddetli fırtına elektrik hatlarını zarar verdi

Victoria eyaletinde devam eden şiddetli yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaç devrilirken, orman yangınlarıyla mücadele de aksadı. Çok sayıda iletim kulesi çöktü ve bir elektrik santrali devre dışı kaldı. Eyalette binlerce kişi elektriksiz kaldı. Ulaşım da olumsuz etkilendi.

13.02.2024 19:15
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle elektrik hatları zarar gördü.

BBC'nin haberine göre, eyalette devam eden şiddetli yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken olumsuz hava koşulları, eyaletin batısında devam eden orman yangınlarıyla mücadele girişimlerini de aksattı.

Fırtınada çok sayıda iletim kulesinin çökmesi ve bir elektrik santralinin devre dışı kalması nedeniyle eyalette binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Victoria Eyaleti Enerji Bakanı Lily D'Ambrosio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bunun eyalet tarihindeki en büyük kesintilerden biri olduğunu belirterek, elektrik hatlarında meydana gelen fiziksel hasar nedeniyle 529 bin kişinin elektriksiz kaldığını söyledi.

Ayrıca, fırtınanın ulaşımı da olumsuz etkilediği bildirilirken, Melbourne'deki bazı tren seferleri aksadı.

Kaynak: AA

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