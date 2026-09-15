Avustralya siber istihbaratından yapay zeka için erken uyarı sistemi çağrısı

KANBERRA, 15 Eylül (Xinhua) -- Avustralya'nın siber istihbarat kurumu Avustralya Sinyaller Müdürlüğü Genel Direktörü Abigail Bradshaw, yapay zeka tehditlerine karşı bir erken uyarı sistemine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bradshaw, pazartesi günü Kanberra'da düzenlenen bir zirvede yaptığı konuşmada, hükümetlerin ve işletmelerin eski teknolojilerinin yapay zeka saldırılarında kötüye kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Kuruluşlara yapay zekayı savunmada bir araç olarak kullanma çağrısı yapan Bradshaw, istihbarat ve güvenlik kurumlarının riskleri erken aşamada belirlemek için yapay zeka şirketleriyle birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Bradshaw, "Şu anda eksik olan şey ise siber alanda sahip olduğumuz ancak yapay zeka alanında henüz resmileştirmediğimiz bir erken uyarı sistemi" dedi.

Anthropic CEO'su Dario Amodei cumartesi günü sektöre yavaşlama çağrısında bulunarak, yapay zeka modellerinin güvenlik önlemlerine uyumunun üçüncü taraf değerlendiriciler tarafından doğrulanması gerektiğini belirtmişti.

OpenAI CEO'su Sam Altman ve xAI CEO'su Elon Musk da Amodei ile aynı görüşte olduklarını açıklamıştı.

Avustralya Bilim, Teknoloji ve Dijital Ekonomi Bakan Yardımcısı Andrew Charlton ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, yapay zeka ile ilgili güvenlik sınırlarının belirlenmesinde tek söz sahibinin teknoloji şirketleri ya da ABD olmaması gerektiğini söyledi.

Charlton, "CEO'ların söyledikleri şeyleri ya da yöneticilerin gerçekleşmesini istedikleri şeyleri çok fazla önemsememeliyiz. Bunun şirketlere de süper güçlere de bırakılmaması taraftarıyım" ifadelerini kullandı.