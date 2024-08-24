Avustralya ve ABD, Çin ile potansiyel anlaşmazlık nedeniyle üslerini iyileştiriyor

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Avustralya ve ABD, Tindal Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'nde Çin ile potansiyel anlaşmazlık nedeniyle iyileştirme çalışmaları yapıyor.

Washington Post'un haberine göre, Tindal Hava Üssü'nün pistleri, Amerikan B-52 bombardıman uçakları da dahil olmak üzere büyük uçakları barındıracak şekilde genişletilirken üsse, ABD mühimmatının muhafaza edilmesi için iki sığınak inşa edildi.

Bu üssün yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'nda ABD tarafından inşa edilmiş birçok üs iyileştirme çabalarına tabi tutulurken Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, bu çalışmaların "caydırıcılık" için sürdürüldüğünü kaydetti.

Başka tesisler de yenileniyor

Öte yandan, Avustralya ordusu yüksek rütbelilerinden Michael Say, Batı Avustralya ve Queensland'in uzak bölgelerindeki üç üssün de incelendiğini belirtti.

Söz konusu tesislerin yenilenerek Avustralya ve ABD'ye ait ağır uçakların kullanımına sunulmasının düşünüldüğünü aktaran Say, ABD'nin yenileme için ödeme yapıp yapmayacağına henüz karar verilmediğini vurguladı.

Say, Avustralya'nın Hint Okyanusu'ndaki Cocos adalarında bulunan uçak pistini, artan Çin donanma faaliyetlerini izleyebilecek "P-8A Poseidon" tipi keşif uçağı da dahil olmak üzere daha ağır askeri uçakları barındırmak için bir yenilemeye gideceğini ifade etti.