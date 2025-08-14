Avustralya ve Vanuatu Güvenlik Anlaşması İmzalıyor

Avustralya ile Pasifik ada ülkesi Vanuatu, 328 milyon dolarlık güvenlik ve ticaret anlaşması imzalayacaklarını bildirdi.

ABC News'ün haberine göre, iki ülkeden üst düzey yetkililer, uzun süren müzakereler sonucunda ortaya çıkan "Nakamal Anlaşması'nı" görüşmek üzere Vanuatu'da bir araya geldi.

Yetkililer, eylülde imzalanması beklenen 328 milyon dolar değerindeki güvenlik ve ticaret anlaşması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, ülkesinin Vanuatu ile "ortak kadere sahip olduğunu" vurgulayarak, "Bu anlaşmanın gerçekten yaptığı şey, ilk kez, her zaman gerçek olan şeyi kabul etmektir ve bu da iki ulus olarak bizim bir aile olduğumuz ve geleceğimizin birbirine çok bağlı olduğudur." dedi.

Marles, Nakamal Anlaşması'nın ortak ekonomik bağlantıları kabul ettiğini söyledi.

Vanuatu Başbakanı Jotham Napat da anlaşmanın iki ülkenin çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, güvenlik, ekonomi, mobil iş gücü hareketliliği ve mali destek gibi alanlara odaklanan anlaşmanın taraflar için büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Anlaşma kapsamında Avustralya'nın, iklim direnci, kilit altyapı, güvenlik desteği, iş gücü hareketliliği ve bütçe desteği de dahil çeşitli alanlara fon aktarması bekleniyor. Anlaşma, Avustralya'nın Çin'in bölgedeki etkisine karşı nüfuzunu artırma çabalarının parçası görülüyor.